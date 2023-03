US-Sport kompakt Draisaitl-Serie in NHL endet - Stützle geht mit Ottawa unter

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

07.03.2023, 07:17 Uhr

Leon Draisaitl (29), Center der Edmonton Oilers, schiebt den Puck an Dylan Cozens (24), Center der Buffalo Sabres, vorbei. Foto: dpa/Jeffrey T. Barnes

Draisaitl-Serie in NHL endet - Stützle geht mit Ottawa unter Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Star Leon Draisaitl sind in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter auf Playoff-Kurs. Obwohl Draisaitl erstmals seit zwölf Spielen wieder ohne eigenes Tor oder eine Vorlage blieb, gewannen die Oilers am Montag (Ortszeit) 3:2 bei den Buffalo Sabres. Erfolgsgarant war mit einem Doppelpack einmal mehr Connor McDavid. Der beste Torjäger der Liga erzielte mit seinem zweiten Treffer des Abends das Siegtor in der 44. Minute. McDavid kommt auf inzwischen 54 Saisontore und 124 Scorerpunkte. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Hinter den Seattle Kraken mit dem deutschen Torhüter Philipp Grubauer ist Edmonton Vierter der Pacific Division. Sollte die Playoff-Qualifikation nicht direkt über einen der ersten drei Plätze in der Division gelingen, können die Oilers dies auch über die Wildcard-Wertung schaffen. Dort führen sie die Rangliste der Teams an, die nicht einen der ersten drei Ränge in ihrer Division belegen. Die Ottawa Senators mit Stürmer Tim Stützle kassierten dagegen eine herbe 0:5-Niederlage bei den Chicago Blackhawks. Nach zuletzt fünf Siegen war dies ein Rückschlag im Rennen um die Playoff-Teilnahme. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Die San Jose Sharks mit Nico Sturm gewannen nach einer späten Aufholjagd noch 3:2 nach Verlängerung bei den Winnipeg Jets. Trotz des ersten Siegs nach zuletzt fünf Niederlagen sind die Playoff-Plätze für San Jose weit entfernt. NFL: Carr zu den Saints, Smith bleibt in Seattle Quarterback Derek Carr hat sich in der US-Football-Profiliga NFL nach neun Jahren bei den Raiders den New Orleans Saints angeschlossen. Die Franchise bestätigte den Deal, laut Medienberichten erhält der 31-Jährige bis 2027 insgesamt 150 Millionen Dollar. „Dereks Erfahrung, seine Führungsqualitäten und Fähigkeiten werden für unsere Offensive von Vorteil sein“, teilten die Saints mit. Die damaligen Oakland Raiders hatten Carr 2014 in der zweiten Runde gedraftet. Im Februar trennte sich der nach Las Vegas umgezogene Klub vom Spielmacher. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Derweil einigten sich die Seattle Seahawks und ihr Quarterback Geno Smith auf eine weitere Zusammenarbeit. Der Routinier (32), nach dem Abschied von Russell Wilson zu den Denver Broncos neue Nummer eins im Team, soll in drei Jahren 105 Millionen Dollar erhalten - davon 52 allein in der ersten Saison. In der vergangenen Saison verdiente Smith 3,5 Millionen Dollar und führte Seattle mit starken Leistungen überraschend in die Play-offs. Seit seinem NFL-Einstieg im Jahr 2013 kassierte Smith 17,5 Millionen an Gehalt, nun ist ganz großer Zahltag. Boston Celtics verlieren in NBA erneut nach Verlängerung Die Boston Celtics haben in der NBA erneut nach Verlängerung verloren und müssen den Milwaukee Bucks im Osten der nordamerikanischen Basketball-Liga vorerst den Spitzenplatz überlassen. Bei den Cleveland Cavaliers unterlagen die Celtics am Montag (Ortszeit) 114:118 nach Extraspielzeit, nachdem es erst am Abend zuvor nach zweimaliger Verlängerung eine knappe Heimniederlage gegen die New York Knicks gegeben hatte. Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/ANGELA WEISS Danach waren die Celtics noch nach Cleveland gereist, wo sie ohne ihre geschonten Stammspieler Jayson Tatum und Al Horford antraten. Dennoch wäre der Sieg in Cleveland möglich gewesen, doch Grant Williams vergab in letzter Sekunde zwei Freiwürfe. Für Sieger Cleveland war Donovan Mitchell mit 40 Punkten der beste Werfer. Sogar 42 Zähler gelangen Joel Embiid beim 147:143 der Philadelphia 76ers gegen die Indiana Pacers. West-Spitzenreiter Denver Nuggets gewann 118:113 gegen die Toronto Raptors und drehte dabei in den letzten gut zwei Minuten mit einer 13:2-Serie noch einen Sechs-Punkte-Rückstand in einen Sieg. Damian Lillard schaffte beim 110:104 seiner Portland Trail Blazers bei den Detroit Pistons ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Lillard beendete die Partie mit 31 Punkten, 13 Rebounds und zwölf Vorlagen zu Korberfolgen.

(RP/SID/dpa)