US-Sport kompakt Draisaitl mit zwei Vorlagen bei wichtigem Sieg der Oilers in NHL

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Tickets in der NHL gerade so abgewendet. Im Heimspiel gegen die San Jose Sharks lag die Mannschaft aus Kanada drei Mal in Rückstand, gewann am Montagabend (Ortszeit) aber nach Verlängerung doch noch 5:4. Draisaitl lieferte die Vorlagen zum 3:3 und zum 4:4. Die Oilers erarbeiteten sich durch den Sieg einen kleinen Puffer auf Verfolger Seattle Kraken und sicherten ihren Playoff-Platz in der Tabelle ab.