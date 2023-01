US-Sport kompakt Draisaitl mit Oilers weiter in der Erfolgsspur

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

18.01.2023, 08:02 Uhr

Leon Draisaitl. Foto: dpa/Mark Humphrey

Eishockey, NHL: Draisaitl mit Oilers weiter in der Erfolgsspur Leon Draisaitl hat zwei Torvorlagen zum wichtigen Sieg der Edmonton Oilers gegen die Seattle Kraken beigesteuert. Nach dem 5:2 am Dienstagabend (Ortszeit) kommt der Eishockey-Nationalspieler aus Köln nun auf 44 Torvorlagen in dieser Saison. Mit ihrem vierten Sieg in Serie verkürzten die Oilers den Rückstand auf ihren Divisions-Rivalen aus Seattle, bei dem Philipp Grubauer im Tor nicht zum Einsatz kam, auf drei Punkte. Auch die Vegas Golden Knights auf Rang eins der Pacific-Division sind nun nur noch fünf Punkte weg. Viel früher als erwartet gab Evander Kane zudem sein Comeback für die Oilers. Anfang November war ihm von einer Schlittschuhkufe das Handgelenk aufgeschlitzt worden. Statt der erwarteten Pause von drei bis vier Monaten stand er nun schon nach nur zehn Wochen wieder auf dem Eis und spielte mehr als 17 Minuten. Moritz Seider bereitete das 1:0 der Detroit Red Wings gegen die Arizona Coyotes vor und verbuchte seinen 17. Assist in dieser Saison. Er verlor mit seinem Team nach Verlängerung dennoch 3:4. Basketball, NBA: Nets rutschen ohne Topstars in NBA-Tabelle ab Ohne die Stars Kevin Durant und Kyrie Irving haben die Brooklyn Nets ihr drittes NBA-Spiel in Serie verloren und sind in der Eastern Conference etwas abgerutscht. Durch das 98:106 bei den San Antonio Spurs am Dienstagabend verloren die Nets Rang zwei im Osten an die Milwaukee Bucks, die ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors 130:122 gewannen. Weil die Philadelphia 76ers gegen die LA Clippers 120:108 gewannen, sind die Nets nun nur noch Vierter. Durant fehlte das dritte Spiel in Serie mit einer Knieverletzung, Irving musste mit Beschwerden an der Wade kurzfristig passen. Auch die Bucks mussten auf ihren Star verzichten, Giannis Antetokounmpo fehlte wegen Kniebeschwerden bereits die vierte Partie in Serie. Milwaukee konnte sich aber auch dank der 35 Punkte von Jrue Holiday durchsetzen. Bei den 76ers verbuchte Joel Embiid 41 Punkte. In der Western Conference übernahmen die Denver Nuggets unterdessen mindestens für einen Tag allein die Tabellenführung. Gegen die Toronto Trail Blazers gab es ein 122:113. Die Nuggets haben damit einen Sieg mehr als die Memphis Grizzlies, die am Mittwochabend (Ortszeit) wieder spielen.

(RP/SID/dpa)