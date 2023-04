US-Sport kompakt Draisaitl mit den Oilers weiter – zwei Deutsche unterschreiben NFL-Verträge

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs die nächste Runde erreicht. In der Best-of-Seven-Serie holten die Oilers am Samstagabend (Ortszeit) ein 5:4 gegen die Los Angeles Kings und damit den notwendigen vierten Sieg. Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 3:1 und steht damit bereits bei sieben Treffern in den Playoffs in dieser Saison. Er war zudem in allen sechs Partien an mindestens einem Tor als Schütze oder Vorlagengeber beteiligt. Im Halbfinale der Western Conference treffen die Oilers nun auf die Vegas Golden Knights.