US-Sport kompakt Draisaitl liefert im 600. Spiel - Persönlicher Rekord für Wagner

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

14.01.2023, 09:10 Uhr

Leon Draisaitl (29), Center der Edmonton Oilers, und Matt Nieto (83), linker Flügel der San Jose Sharks, jagen den Puck. Foto: dpa/Godofredo A. Vásquez

Draisaitl liefert im 600. Spiel: Oilers fertigen Sharks ab Mit drei Scorerpunkten in seinem Jubiläumsspiel hat Eishockeystar Leon Draisaitl den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zu einem klaren Auswärtssieg verholfen. Beim 7:1 bei den San Jose Sharks um Nico Sturm verbuchte der Kölner ein Tor und zwei Assists, für Edmonton war es der dritte Sieg im sechsten Spiel seit dem Jahreswechsel. Draisaitl absolvierte seinen 600. Hauptrundeneinsatz. Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid glänzte mit zwei Treffern, beide legte der deutsche Nationalspieler auf. Im Gegenzug bereitete der Kanadier Draisaitls Tor vor. Stanley-Cup-Sieger Sturm blieb im Trikot der Sharks ohne Punkt. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Er habe „zwei ziemlich gute Pässe“ von Draisaitl bekommen, sagte McDavid an seinem 26. Geburtstag: „Das hilft.“ Edmonton festigte im Play-off-Rennen mit jetzt 49 Punkten seinen Wildcard-Platz im Westen. San Jose (34) hat dagegen ganz schlechte Aussichten. Fünf Dreier: Wagner stellt NBA-Bestmarke ein 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Nationalspieler Franz Wagner hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit fünf verwandelten Dreiern eine persönliche Bestmarke eingestellt, im Trikot der Orlando Magic aber trotz einer erneut starken Leistung knapp den Kürzeren gezogen. Bei Utah Jazz unterlag das Team aus Florida am Freitag (Ortszeit) mit 108:112. Fünf Sekunden vor Schluss hatte der Berliner die Chance, zum 111:111 auszugleichen, der Finne Lauri Markkanen blockte Wagners Wurf. Am Ende stand der 21-Jährige bei 26 Punkten, fünf Rebounds und vier Steals. Sein älterer Bruder Moritz (25) steuerte elf Zähler für Orlando bei. Mit 16 Siegen und 27 Niederlagen ist Orlando 13. im Osten, nur Detroit (12:34) und Charlotte (11:32) sind schlechter. Die New York Knicks (24:19) stehen als Sechster auf einem Play-off-Platz, das Team um Nationalspieler Isaiah Hartenstein (acht Punkte) gewann bei den Washington Wizards 112:108. Hoch her ging es im Spiel zwischen den Sacramento Kings und den Houston Rockets (139:114). Anfang des Schlussviertels wurden Malik Monk, Chimezie Metu (beide Sacramento), Tari Eason und Garrison Mathews (beide Houston) nach einer Auseinandersetzung in die Kabine geschickt. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa NBA-Rekord: 68.323 Fans im Alamodome 68.323 Basketballfans haben in der NBA beim Duell zwischen den San Antonio Spurs und Champion Golden State Warriors für einen Zuschauerrekord gesorgt. Nie zuvor kamen so viele Besucher in der nordamerikanischen Profiliga zu einem regulären Saisonspiel, die bisherige Bestmarke lag bei 62.046. Die Zahl datiert vom 27. März 1998, damals hatten die Atlanta Hawks im Georgia Dome die Chicago Bulls um Michael Jordan empfangen. Die Spurs kehrten anlässlich des 50. Klubjubiläums für die Begegnung in ihre alte Heimstätte zurück, von 1993 bis 2002 waren die Texaner im Alamodome zu Hause. Die beeindruckende Kulisse half allerdings nicht, San Antonio ging mit 113:144 unter. Jordan Poole (25 Punkte) war Topscorer der Gäste. „Allein die Präsentation des Spiels war spektakulär“, sagte Warriors-Headcoach Steve Kerr, der in seiner aktiven Karriere vier Jahre für die Spurs spielte und zwei Titel mit der Franchise holte. „Wenn man von 68.000 Fans bejubelt wird, bekommt man eine Gänsehaut.“ Der Abend habe gezeigt „wie besonders die Spurs und San Antonio sind“. Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN Kerr war auch beim vorherigen Rekordspiel 1998 in Atlanta dabei. Damals spielte der heute 57-Jährige für die Bulls. Die offizielle Zuschauerzahl am Freitag (Ortszeit) gab Hall-of-Famer und Spurs-Legende David Robinson bekannt.

(RP/SID/dpa)