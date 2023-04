US-Sport kompakt Draisaitl führt Edmonton zum Ausgleich

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

20.04.2023, 07:57 Uhr

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einer beeindruckenden Leistung zum ersten Sieg geführt Foto: AP/JASON FRANSON

Eishockey: Draisaitl führt Edmonton zum Ausgleich Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in den Play-offs der NHL mit einer beeindruckenden Leistung zum ersten Sieg geführt. Dem deutschen Nationalspieler gelangen im zweiten Spiel der Erstrundenserie beim 4:2 gegen die Los Angeles Kings ein Tor und zwei Vorlagen. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1:1, weiter geht es am Sonntag in Los Angeles mit dem ersten Heimspiel der Kings. Draisaitl erzielte das zwischenzeitliche 2:0 (13.), außerdem lieferte er die Assists für Derek Ryan (3.) und Evander Kane (60.). Klim Kostin (43.) brachte die Oilers nach verspieltem 2:0-Vorsprung zu Beginn des letzten Drittels erneut in Führung. Draisaitl hatte bereits im ersten Duell doppelt getroffen, mit fünf Punkten führt er gemeinsam mit Miro Heiskanen und Roope Hintz die Scorerliste in den Play-offs an. Der 27-jährige Draisaitl hatte in der Hauptrunde mit 128 Punkten einen persönlichen Bestwert aufgestellt. Mit der besten Hauptrunde seit den glorreichen Zeiten der Klublegende Gretzky haben Draisaitl und Co. die Erwartungen bei den Fans hochgeschraubt. Im Vorjahr waren die Oilers im Halbfinale gegen den späteren Meister Colorado Avalanche ausgeschieden. In der Serie mit 2:0 in Führung gingen die Carolina Hurricanes durch ein 4:3 nach Verlängerung gegen die New York Islanders, Jesper Fasth gelang in der sechsten Minute der Overtime der Siegtreffer. Die Florida Panthers schafften nach wildem Schlussdrittel durch ein 6:3 gegen die Boston Bruins den Ausgleich, auch die Dallas Stars stellten durch ein souveränes 7:3 die Serie gegen Minnesota Wild auf 1:1. Basketball: Schröder kassiert ersten Dämpfer Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben im zweiten Spiel der NBA-Play-offs ihren ersten Dämpfer kassiert. Das Team um Superstar LeBron James verlor Spiel zwei der ersten Runde bei den Memphis Grizzlies 93:103 und musste in der Best-of-seven-Serie den Ausgleich hinnnehmen. Vor allem im ersten Viertel (19:30) präsentierten sich die Lakers nicht auf der Höhe und gerieten schnell in Rückstand. Schröder blieb in 16 Minuten ohne Punkte, LeBron James avancierte mit 28 Zählern zum besten Scorer seines Teams. Spiel eins hatten die Lakers, die sich erst über das Play-in-Turnier für die Endrunde qualifiziert hatten, 128:112 für sich entschieden. Spiel drei steigt am Sonntagmorgen in Los Angeles. Auch ohne Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo besiegten die Milwaukee Bucks unterdessen die Miami Heat mit 138:122 und stellten in der Serie auf 1:1. Der zweimalige MVP fiel nach seiner Rückenverletzung vom Serienauftakt (117:130) diesmal komplett aus. Sein Gesundheitszustand habe sich laut Bucks-Trainer Mike Budenholzer aber verbessert. Die Denver Nuggets feierten angeführt vom zweifach amtierenden MVP Nikola Jokic den nächsten Erfolg gegen die Mennesota Timberwolves. Im zweiten Spiel gelang den Nuggets ein 122:113, Jokic sammelte 27 Zähler. Noch besser traf nur Jamal Murray, er kam auf 40 Punkte. In der Serie steht es damit 2:0 für Denver. Basketball: Brown als NBA-Trainer des Jahres gekürt Mike Brown ist zum NBA-Trainer des Jahres gekürt worden. Der Head Coach der Sacramento Kings, der die Kings nach 17 Jahren zurück in die Play-offs geführt hat, wurde als erster Gewinner der Auszeichnung einstimmig gewählt. „Diese Ehrungen kommen nicht oft vor, also schätze ich sie sehr", sagte Brown. Der 53-jährige Basketball-Trainer hatte die Auszeichnung bereits 2009 erhalten, nachdem er mit den Cleveland Cavaliers 66 Spiele gewonnen hatte. Der NBA-Trainer des Jahres wird seit 1963 von einer Auswahl von Sportjournalisten gewählt. Rekordsieger sind aktuell Don Nelson, Pat Riley und Gregg Popovich mit jeweils drei Auszeichnungen. Brown erhielt in diesem Jahr 100 von 100 Stimmen.

