US-Sport kompakt Draisaitl erzielt Zaubertor beim 6:2 der Oilers gegen Anaheim

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

12.01.2023, 07:30 Uhr

Leon Draisaitl (29) von den Edmonton Oilers sieht zu, wie der Puck an Torwart John Gibson (36) der Anaheim Ducks vorbei ins Netz geht. Foto: dpa/Jae C. Hong

NHL: Draisaitl sorgt mit seinem Tor für Aufsehen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist beim 6:2 der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks in der nordamerikanischen Liga NHL ein besonders schönes Tor gelungen. Der Kölner traf am Mittwochabend (Ortszeit) in der vorletzten Minute des zweiten Drittels zum 6:1, indem er den Puck mit dem Schläger zwischen den eigenen Beinen und hinter dem Körper in den Kasten lenkte. „Das ist instinktiv die Situation gelesen, sehr schöner Pass und es hat dann glücklicherweise geklappt", sagte der 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Win draw between the legs ➡️ score goal between the legs pic.twitter.com/fItvJyvm82 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 12, 2023 Große Auswirkungen auf das Spiel hatte der 23. Saisontreffer nicht mehr, die Oilers dominierten die schwachen Ducks schon zuvor nahezu mühelos. „Es gab ein paar wacklige Situationen hinten, aber sonst haben wir das souverän gewonnen und verdient gewonnen", sagte Draisaitl. Bereits nach dem ersten Drittel stand es 4:1 für die Kanadier, die von den fünf Spielen zuvor nur eins gewonnen hatten und die Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze in der NHL dringend brauchten. Nach der Hälfte der Saison gab sich Draisaitl deswegen auch nicht sonderlich zufrieden und betonte, am wichtigsten sei, sich überhaupt erst mal für die Play-offs zu qualifizieren. „Bisschen inkonstant, zu viele inkonstante Wochen. Es ist sehr eng in der Tabelle logischerweise, wir müssen jetzt mal anfangen, dass wir ein paar Punkte und ein paar Siege in Folge holen", sagte er. „Offensiv müssen wir nicht viel ändern, defensiv müssen wir denke ich schauen, dass wir aus unserer eigenen Zone ein bisschen schneller rauskommen. Wenn wir da weniger Zeit verbringen, geben wir auch weniger Chancen ab." NBA: Knicks gewinnen in NBA gegen Pacers – Siege auch für Celtics und Bucks Die New York Knicks haben das wichtige Duell mit den Indiana Pacers gewonnen und im Kampf um einen direkten Play-off-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wichtige Punkte geholt. Das Team mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein setzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) im Madison Square Garden mit 119:113 durch. Die Knicks stehen in der Eastern Conference nun auf Rang sechs eine Position vor den Pacers, die jetzt ebenfalls auf eine Bilanz von 23 Siegen und 19 Niederlagen kommen. New Yorks Profi Jalen Brunson war mit 34 Punkten der erfolgreichste Basketballer der Partie. Hartenstein blieb in seinen etwas mehr als neun Minuten auf dem Feld unauffällig und verbuchte einen Block und zwei Rebounds. Die Topteams im Osten der NBA holten ebenfalls Siege. Spitzenreiter Boston Celtics setzte sich im Topspiel des Tages mit 125:114 gegen die New Orleans Pelicans durch, die in der Western Conference auf Rang drei stehen. Jaylen Brown war mit seinem Saisonbestwert von 41 Punkten für die Celtics der überragende Mann auf dem Feld. Auch die Milwaukee Bucks, hinter den Celtics und den Brooklyn Nets die Nummer drei im Osten, holten einen Erfolg und gewannen 114:105 gegen die Atlanta Hawks. Im Westen verbuchten die Memphis Grizzlies ein 135:129 gegen die San Antonio Spurs. Die derzeit acht Siege in Serie sind aktuell der Bestwert in der Liga. Tabellenführer sind dennoch weiterhin die Denver Nuggets, die den Phoenix Suns beim 126:97 keine Chance ließen.

