US-Sport kompakt Doncic bricht Mavericks-Rekord von Nowitzki

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das erste Spiel nach der Weihnachtspause in der NHL gewonnen. Die Oilers siegten am Dienstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) bei den Calgary Flames. Damit überholen die Oilers in der Tabelle der Western Conference die Flames und belegen derzeit einen der beiden Wildcard-Plätze, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würden.