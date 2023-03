US-Sport kompakt Schröder feiert mit den Lakers wichtigen Sieg gegen Orlando

Grundsätzlich sei es ihm aber wichtig, dass es für seine Familie passe. „So bin ich aufgewachsen, so ist meine Frau aufgewachsen, so ziehen wir unsere Kinder groß, dass Familie eine große Rolle spielt. In Europa sieht man das ja auch, bei Alba oder in Moskau, in Europa ist das mehr das Familiengebundene - das gibt es nicht so häufig in der NBA“, sagte Schröder. „Die Spielweise, wie ich spielen will, das ist natürlich auch ein Faktor. Da wird mein Agent schon einen guten Job machen. Ich freue mich auch darauf.“