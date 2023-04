US-Sport kompakt Clippers schlagen die Lakers im Stadtduell – Oilers siegen erneut

Die Edmonton Oilers haben auch das Spiel bei den Anaheim Ducks gewonnen und in der NHL weiter Chancen auf Rang eins in der Pacific Division. Das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl holte am Mittwochabend ein 3:1 und bewahrte die Chance auf eine gute Ausgangslage in den Playoffs. Der Kölner blieb dabei zum ersten Mal nach 13 Partien ohne eigene Torbeteiligung. Sein Partner Connor McDavid bereitete dagegen das letzte Tor vor und steht nun seinerseits bei 13 Partien in Serie mit mindestens einem Scorerpunkt. In der Tabelle haben die Oilers bei noch drei ausstehenden Partien in der Hauptrunde nur noch einen Punkt Rückstand auf die Vegas Golden Knights.