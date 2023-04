US-Sport kompakt Chicago und Oklahoma weiter im Play-off-Rennen

Die New York Islanders haben das Playoff-Teilnehmerfeld in der NHL komplettiert. Am Mittwoch (Ortszeit) gewannen die Islanders zuhause mit 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) gegen die Montreal Canadiens und sichern sich damit einen der beiden Wildcard-Plätze in der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Die Pittsburgh Penguins werden es damit nicht in die Endrunde schaffen.