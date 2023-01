US-Sport kompakt Chicago Bears verlängern mit Equanimeous St. Brown

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

04.01.2023, 07:21 Uhr

Equanimeous St. Brown von den Chicago Bears fängt einen Pass. Foto: dpa/Nam Y. Huh

NFL: Chicago verlängert mit St. Brown Football-Profi Equanimeous St. Brown hat bei den Chicago Bears in der US-Profiliga NFL vorzeitig einen neuen Vertrag erhalten. Der Wide Receiver, der eine deutsche Mutter hat, bekommt einen neuen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison, wie die Franchise aus Illinois am Mittwoch bekannt gab. St. Brown war nach der vergangenen Saison nach vier Jahren von seinem ursprünglichen Team, den Green Bay Packers, entlassen worden und hatte anschließend in Chicago seine neue sportliche Heimat gefunden. In seiner ersten Spielzeit bei den Bears fing der 26-Jährige bislang in 15 Spielen 20 Pässe für 320 Yards und einen Touchdown. NBA: Starker Schröder führt Lakers zum Sieg - auch Hartenstein feiert Sieg Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat die Los Angeles Lakers mit einer starken Leistung zum dritten Sieg in Folge in der NBA geführt. Dem 29 Jahre alten Point Guard gelangen beim 112:109-Erfolg gegen Miami Heat 32 Punkte und zwei Assists. Für die Lakers, die auf den erkrankten LeBron James und den verletzten Anthony Davis verzichten mussten, war es der 17. Sieg im 38. Spiel. Einen weiteren Erfolg feierte auch Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Gegen die San Antonio Spurs setzte sich das Team des 24-Jährigen mit 117:114 durch und holte den dritten Sieg in Folge. Hartenstein steuerte in knapp 20 Minuten Einsatzzeit acht Punkte und fünf Rebounds bei. Die Knicks schoben sich in der Eastern Conference auf den sechsten Platz vor. Orlando Magic gelang derweil auch ohne die gesperrten Brüder Moritz und Franz Wagner ein Erfolgserlebnis. Nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander bezwang Orlando die Oklahoma City Thunder klar mit 126:115. NHL: Detroit und Seider verlieren deutlich In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben die Detroit Red Wings um Moritz Seider eine herbe Pleite kassiert. Trotz eines Assists des Deutschen verlor der Gastgeber am Donnerstag (Ortszeit) mit 1:5 gegen die New Jersey Devils. Es war die bereits elfte Vorlage Seiders in der laufenden Spielzeit. Beim Stand von 0:5 im dritten Drittel kam diese allerdings zu spät. Zuvor brachten Dougie Hamilton, Nico Hischier, Michael McLeod, Alexander Holtz und Jack Hughes die Devils auf Kurs. Nach der 13. Niederlage verharrt Detroit auf dem elften Rang der Eastern Conference, bleibt aber in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen.

(RP/SID/dpa)