US-Sport kompakt Chargers in den Playoffs – Durant verdrängt Duncan

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

27.12.2022, 07:18 Uhr

Die Chargers haben die Playoff-Teilnahme gesichert. Foto: dpa/Michael Conroy

Football, NFL: Chargers nach Sieg gegen Colts in den Playoffs Die Los Angeles Chargers haben sich zum ersten Mal seit 2018 für die Playoffs in der NFL qualifiziert. Am Montag (Ortszeit) setzten sich die Chargers in der amerikanischen Football-Liga deutlich mit 20:3 (10:3) bei den Indianapolis Colts durch, fuhren den neunten Sieg im 15. Saisonspiel ein und haben sich eine sogenannte Wildcard für die Endrunde gesichert. Hinter den vier führenden Teams der vier Divisions weisen die Chargers derzeit die beste Bilanz in der American Football Conference auf. Der Running Back der Chargers Austin Ekeler sorgte im zweiten Viertel mit einem Laufspiel bis in die Endzone für die ersten Punkte der Gäste, Ekeler markierte im letzten Spielabschnitt auch den zweiten Touchdown seines Teams. Dazu war Cameron Dicker mit zwei Field Goals für Los Angeles erfolgreich. Die Colts hatten mit einem Field Goal im zweiten Viertel zwischenzeitlich auf 3:7 verkürzt. Die Gastgeber mussten ihre fünfte Niederlage nacheinander einstecken und hatten schon vor der Partie keine Chance mehr auf die Playoffs. Nick Foles, hinter Matt Ryan und Sam Ehlinger eigentlich der dritte Quarterback, startete zum ersten Mal in dieser Saison. Dreimal wurde ein Passversuch Foles' von der Chargers-Verteidigung abgefangen, dazu wurde der Quarterback siebenmal zu Boden gerissen. Basketball, NBA: Nets feiern neunten Sieg in Serie Die Brooklyn Nets bleiben das derzeit heißeste Team der NBA. Am Montagabend (Ortszeit) gewann die Mannschaft um die beiden Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving mit 125:117 (65:49) bei den Cleveland Cavaliers und damit das neunte Spiel in Serie. Das ist der längste Erfolgslauf der Nets, seit sie 2012 nach Brooklyn umgezogen sind. Mit einer Bilanz von 22 Siegen und zwölf Niederlagen verdrängen die Nets die Cavs vom dritten Platz in der Eastern Conference. Durant und Irving erzielten jeweils 32 Punkte. Mit vier erfolgreichen Dreiern in den letzten drei Minuten vor der Halbzeit führte Irving die Gäste bei einem 18:2-Lauf an und zu einer 64:49-Führung zur Pause. Durant verdrängte in der ewigen Bestenliste der NBA Tim Duncan vom 15. Platz. Bei den Cavs stemmte sich Darius Garland gegen die Niederlage, 18 seiner 46 Punkte erzielte er im vierten Viertel. Die Los Angeles Clippers setzten sich dank zweier starker Schlussspurts mit 142:131 (66:61) nach Verlängerung bei den Detroit Pistons durch. Durch einen 13:1-Lauf in den letzten zweieinhalb Minuten des vierten Viertels erzwangen die Gäste die Verlängerung, diese beendeten die Clippers mit einem 11:0-Lauf. Dort führten Paul George (32 Punkte) und Terance Mann die Clippers zum 20. Saisonerfolg.

(RP/SID/dpa)