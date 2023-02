US-Sport kompakt Celtics bezwingen Memphis im Topspiel

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

13.02.2023, 07:30 Uhr

Boston Celtics-Forward Jayson Tatum (r.) und Brandon Clarke von den Memphis Grizzlies in Aktion. Foto: dpa/Steven Senne

Boston Celtics gewinnen NBA-Spitzenspiel gegen Memphis Die Boston Celtics haben das Spitzenspiel der NBA gegen die Memphis Grizzlies für sich entschieden und bleiben die Nummer eins in der nordamerikanischen Basketball-Liga. Der Tabellenführer der Eastern Conference siegte am Sonntag daheim 119:109 (61:48) gegen den Zweitplatzierten aus dem Westen. Für Boston war es der 41. Saisonsieg bei 16 Niederlagen, Memphis verlor zum 22. Mal nach bislang 34 Siegen. Die Grizzlies erwischten zwar den besseren Start und lagen im zweiten Viertel noch mit 37:31 vorn, bis zur Pause aber drehten die Gastgeber diesen Rückstand in eine 61:48-Führung. Auch in die zweite Halbzeit starteten die Grizzlies besser und glichen zum 63:63 aus. Im Schlussabschnitt setzten sich die Gastgeber dann entscheidend ab. Beste Werfer in einer ausgeglichen besetzten Celtics-Offensive waren Derrick White mit 23 Punkten und Sam Hauser mit 20 Zählern. Jayson Tatum kam auf für ihn bescheidene 16 Punkte. Für Memphis war Ja Morant mit 25 Punkten am erfolgreichsten. Eishockey: Deutliche Auswärtsniederlage für Draisaitls Oilers in NHL Leon Draisaitl hat trotz seines 30. Saisontores in der NHL eine deutliche Niederlage mit den Edmonton Oilers kassiert. Die Oilers unterlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga am Sonntag 2:6 (0:1, 2:3, 0:2) bei den Montreal Canadiens. Draisaitl erzielte dabei in der 33. Minute das 1:3, mehr als der Anschluss durch Evander Kane (35.) kurz darauf gelang den Gästen nicht mehr. Am Samstag hatte sich Edmonton noch mit 6:3 bei den Ottawa Senators durchgesetzt. Die Oilers verloren zum insgesamt 24. Mal in dieser Saison, in der sie dennoch weiterhin im Rennen um einen Play-off-Platz sind. In der Pacific Division belegt Edmonton derzeit mit 30 Siegen Rang drei.

(RP/SID/dpa)