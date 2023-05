US-Sport kompakt Carolina gewinnt auch zweites Spiel gegen Devils

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

05.05.2023, 09:22 Uhr

Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers das zweite Play-off-Viertelfinalspiel bei Meister Golden State Warriors in der Basketball-Profiliga NBA klar verloren. Foto: dpa/Godofredo A. Vásquez

Eishockey: Carolina gewinnt auch zweites Spiel gegen Devils Die Carolina Hurricanes haben auch das zweite Spiel ihrer Viertelfinal-Serie in den NHL-Playoffs gegen die New Jersey Devils klar gewonnen. Carolina siegte am Freitag (Ortszeit) in heimischer Halle mit 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). Schon die erste Partie hatte das Eishockey-Team aus North Carolina mit 5:1 gewonnen. Jesper Kotkaniemi brachte die Hurricanes nach einem torlosen ersten Drittel mit zwei Treffern zu Beginn des zweiten in Front. Nach zwei weiteren Gegentoren im Mitteldrittel nahmen die Devils ihren Schweizer Torhüter Akira Schmid aus dem Tor. Auf der Gegenseite parierte Carolinas Torhüter Frederik Andersen 28 der 29 Schüsse auf sein Tor. Derweil zählt Devils-Cheftrainer Lindy Ruff zu den drei Finalisten bei der Wahl zum Trainer des Jahres in der NHL. Die Devils hatten die Saison mit den meisten Siegen und Punkten ihrer Club-Geschichte beendet, nachdem sie im Vorjahr noch das fünftschwächste Team der Liga waren. Basketball: Celtics schlagen MVP Embiid - Suns melden sich zurück Rekordmeister Boston Celtics hat in den Play-offs nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. In Spiel drei gegen die Philadelphia 76ers um den frisch gebackenen MVP Joel Embiid gewann der letztjährige Finals-Teilnehmer auf fremden Parkett mit 102:114 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 2:1. Boston konnte sich bei seinem Auswärtssieg auf eine starke Teamleistung verlassen. Topspieler Jayson Tatum erzielte 27 Punkte und zehn Rebounds, Jaylen Brown steuerte als zweitbester Werfer 23 Zähler bei. Die 30 Punkte von Embiid, der kürzlich erstmals zum wertvollsten Spieler der regulären Saison gewählt worden war, reichten den 76ers nicht. Die Phoenix Suns sendeten derweil dank ihres Star-Duos ein Lebenszeichen gegen die Denver Nuggets. In Phoenix schlugen die Gastgeber nach ihren beiden Auftaktniederlagen zurück und verkürzten in der Serie mit den Nuggets auf 1:2. Beim 121:114-Erfolg gelangen Devin Booker überragende 47 Punkte, Superstar Kevin Durant erzielte 39 Zähler. Die vierte Partie findet in der Nacht auf Montag statt.

