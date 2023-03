US-Sport kompakt Schröders Lakers siegen – Bucks buchen Play-off-Ticket

Die Los Angeles Lakers haben das wichtige Auswärtsspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen und ihre Position im Kampf um die Play-offs in der US-Basketballliga NBA weiter verbessert. Durch das 123:108 am Dienstagabend (Ortszeit) distanzierten die auf Rang neun stehenden Lakers mit Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder den direkten Verfolger aus New Orleans und zogen mit nun 34 Siegen und 35 Niederlagen mit den Dallas Mavericks gleich. Die Texaner stehen auf Rang acht, beide Teams treffen am Freitag in Los Angeles aufeinander.