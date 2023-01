US-Sport kompakt Bradys Zukunft ungewiss – „Wenn ich wüsste, was ich tun werde...“

Mit großer Vorfreude blickt Draisaitl zudem auf das nahende All-Star-Spiel am 4. Februar in Florida. “Das ist natürlich was Schönes, dass die Fans mich und Stuart Skinner reingewählt haben. Es ist immer ein lustiges Wochenende, darauf freue ich mich", so Draisaitl, der in den bisherigen 46 Partien in dieser Spielzeit 28 Tore und 45 Assists verbucht hat.