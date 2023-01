US-Sport kompakt Brady und die Bucs erreichen Play-offs - St. Brown und Lions hoffen weiter

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

02.01.2023, 07:25 Uhr

Tom Brady (Nr. 12) feiert einen Touchdown. Foto: AP/Chris O'Meara

NBA: Brady und die Bucs erreichen die Play-offs Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben ihren ersten Matchball für den Play-off-Einzug in der Football-Profiliga NFL spektakulär genutzt. Im Duell mit Verfolger Carolina Panthers setzte sich das Team um den Star-Quarterback dank eines starken vierten Viertels mit 30:24 durch, am Anfang des Schlussabschnitts hatten die Bucs noch 10:21 zurückgelegen. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- „Das fühlt sich großartig an. Ich bin richtig stolz auf unser Team. Wir haben einige schwierige Momente in den letzten Monaten gemeistert“, sagte Brady. Durch den Erfolg machte der Super-Bowl-Gewinner von 2021 den Sieg in der NFC South trotz mäßiger Bilanz bereits vor dem letzten Spieltag perfekt. Brady (45), der im 14. Jahr in Folge in den Play-offs steht, steuerte zum achten Sieg seines Teams im 16. Saisonspiel drei Touchdownpässe bei und blieb ohne Interception. Ebenfalls in den Play-offs - und zum ersten Mal seit 2016 - stehen die New York Giants nach dem 38:10 bei den Indianapolis Colts. Im Bruderduell der deutsch-amerikanischen Passempfänger setzte sich Amon-Ra St. Brown mit seinen Detroit Lions gegen die Chicago Bears mit Equanimeous St. Brown deutlich mit 41:10 durch. Ein Touchdown war beiden nicht vergönnt. Die Lions wahrten ihre Play-off-Chancen. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Defensive Tackle David Bada gab für die Washington Commanders sein NFL-Debüt, er verlor mit dem Team aus der US-Hauptstadt 10:24 gegen die Cleveland Browns. Für den gebürtigen Münchner war es dennoch ein Festtag: Bada, der sich über das NFL Pathway Program ins Roster spielen konnte, erschien in Lederhosen am Stadion. NHL: Tim Stützle trifft bei Sieg der Ottawa Senators zweimal Der deutsche Eishockey-Profi Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der NHL zu einem 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)-Heimerfolg über die Buffalo Sabres geführt. Stützle erzielte am Sonntag (Ortszeit) gegen das Team mit seinem Landsmann JJ Peterka zwei Treffer. Zum zweiten Mal in dieser Saison gelang dem 20-Jährigen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein Doppelpack. Stützle traf nach bereits 47 Sekunden das erste Mal, im dritten Drittel sorgte der gebürtige Viersener 73 Sekunden vor Schluss für die 3:1-Entscheidung. Die Senators stoppten damit den Erfolgslauf Buffalos von sechs Siegen nacheinander. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Nico Sturm gewann mit den San Jose Sharks auswärts mit 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) gegen die Chicago Blackhawks. Damit fuhren die Sharks ihren ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ein. Die Gäste lagen im zweiten Drittel noch mit 0:2 zurück, erzielten in den letzten fünf Minuten des Spielabschnitts aber drei Tore und drehten die Partie. Sturm blieb in seinen gut 14 Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung. NBA: Nuggets gewinnen Duell der Conference-Besten gegen Celtics Die Denver Nuggets haben in der NBA das Duell der besten Teams der beiden Conferences für sich entschieden. Am Sonntag (Ortszeit) setzten sich die Nuggets als Erster der Western Conference zuhause mit 123:111 (62:54) gegen die Boston Celtics durch, das Top-Team der Eastern Conference. Mit einer Bilanz von 26 Siegen und elf Niederlagen bleiben die Celtics aber das statistisch beste Team der nordamerikanischen Basketball-Liga. Die Nuggets haben nun 24 Siege und zwölf Niederlagen auf dem Konto. Nikola Jokic führte mit 30 Punkten, zwölf Rebounds sowie zwölf Assists und damit seinem neunten Triple-Double der Saison die Nuggets zum Sieg. Die Gastgeber erzielten im ersten Viertel bereits 37 Zähler und setzten sich im Spielverlauf auf bis zu 18 Punkte Differenz ab. Mitte des vierten Viertels musste die Partie für gut 30 Minuten unterbrochen werden: Nach einem Dunk von Celtics-Spieler Robert Williams war der Ring schief und musste mit einer Wasserwaage neu ausgerichtet werden. Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/VALERIE MACON Die Washington Wizards fuhren einen 118:95 (68:50)-Sieg gegen die Milwaukee Bucks ein - und damit ihren fünften Erfolg nacheinander. Die Bucks mussten ersatzgeschwächt antreten und unter anderem auf ihren mit Knieschmerzen pausierenden Superstar Giannis Antetokounmpo verzichten. Der Japaner Rui Hachimura war mit 26 Zählern Washingtons Topscorer. Die Memphis Grizzlies holten durch einen 118:108 (59:58)-Erfolg über die Sacramento Kings ihren dritten Sieg in Serie, Ja Morant erzielte 35 Punkte.

(RP/SID/dpa)