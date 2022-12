US-Sport kompakt Brady und Bucs bleiben nach Sieg in Verlängerung auf Playoff-Kurs

Das Spiel am ersten Weihnachtstag war das dritte in Folge, in dem Brady mindestens zwei Interceptions unterliefen. Er warf allerdings auch für 281 Yards und einen Touchdown, und er führte sein Team in der entscheidenden Phase an. Gut zehn Minuten vor Schluss lagen die Bucs mit 6:16 zurück, ein Touchdown von Rachaad White und ein Field Goal durch Ryan Succop brachten aber die Overtime. Erneut Succop traf dann aus 40 Yards zum Sieg.