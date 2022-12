US-Sport kompakt Brady dreht NFL-Spiel mit zwei Touchdown-Pässen in Schlussminuten

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

06.12.2022, 07:20 Uhr

Tom Brady jubelt über den Sieg. Foto: AP/Chris O'Meara

Brady dreht NFL-Spiel mit zwei Touchdown-Pässen in Schlussminuten Mit zwei Touchdown-Pässen in den letzten drei Minuten des Spiels hat Tom Brady die Tampa Bay Buccaneers zu einem Comeback-Sieg gegen die New Orleans Saints geführt. Der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der NFL hatte mit den Bucs am Montagabend 3:16 hinten gelegen, ehe zwei nahezu fehlerfreie Angriffsserien noch für das 17:16 und den sechsten Saisonsieg sorgten. Danach scherzte der 45-Jährige: „Genau wie geplant.“ 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Die Bucs festigten damit Rang eins in der NFC South und ihre Playoff-Aussichten. „Wir haben viele Dinge einfach nicht gut genug gemacht, um Angriffe am Leben zu halten. Aber am Ende haben wir ein paar Aktionen gehabt, und darauf kommt es an“, sagte Brady bei ESPN. Nur einmal in seiner Karriere hatte er mit seinem Team im Schlussviertel einen Rückstand von mehr als 13 Punkten aufgeholt. NBA: Starker Auftritt der Wagner-Brüder Starker Auftritt des deutschen Brüderpaars Franz und Moritz Wagner bei den Orlando Magic: Franz Wagner war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer der Gastgeber bei der 102:109-Niederlage gegen die Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Moritz Wagner, der 31:43 Minuten spielte, kam auf 19 Zähler, zwölf Rebounds und vier Assists. Franz Wagner schaffte in 36:04 Minuten Einsatzzeit noch sechs Rebounds und zwei Assists. Beim 130:111-Erfolg der Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns erzielte Maximilian Kleber acht Punkte und drei Rebounds für die Mavs. Erfolgreichster Werfer von Dallas war einmal mehr der slowenische Superstar Luka Doncic mit 33 Punkten. NHL: Niederlage für Draisaitl mit Edmonton Oilers Eishockey-Ausnahmespieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers eine Heimniederlage in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert. Der Angreifer verlor mit seinem kanadischen Team gegen die Washington Capitals mit 2:3, Draisaitl blieb ohne Scorerpunkt. Das Siegtor für die Gäste aus der Hauptstadt erzielte Nic Dowd in der 48. Minute. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Ex-Nationaltorwart Thomas Greiss war Backup-Goalie bei der 4:6-Niederlage seiner St. Louis Blues bei den New York Rangers. Es war die siebte Pleite in Folge für die Blues. Umstrittener NBA-Profi Irving und Nike beenden Zusammenarbeit Der Sportartikelgigant Nike und der umstrittene NBA-Profi Kyrie Irving arbeiten nicht mehr zusammen. Nike habe den seit Wochen ruhenden Vertrag mit dem Basketballer der Brooklyn Nets beendet, berichteten neben „The Athletic“ mehrere andere US-Medien am Montag. Irving stand zuletzt heftig in der Kritik, weil er einen Link zu einem Film mit antisemitischem Inhalt geteilt und sich danach lange nicht klar von Antisemitismus distanziert hatte. Nike, das dem Vernehmen nach etwa elf Millionen US-Dollar jährlich an Irving überwies, hatte den Sponsoren-Vertrag deswegen bereits Anfang November auf Eis gelegt.

(RP/SID/dpa)