US-Sport kompakt Boston egalisiert Bestmarke für meiste Siege in einer NHL-Saison

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

09.04.2023, 09:10 Uhr

Linus Ullmark (r) und Jeremy Swayman von den Boston Bruins feiern den Sieg ihres Teams. Foto: dpa/Michael Dwyer

Boston egalisiert Bestmarke für meiste Siege in einer NHL-Saison Die Boston Bruins spielen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die wohl beste Saison in der Geschichte der Liga. Mit dem 2:1-Erfolg gegen die New Jersey Devils durch zwei Treffer von Pavel Zacha am Samstag (Ortszeit) stellten die Bruins die historische Bestmarke von 62 Saisonsiegen ein. Und noch bleiben ihnen drei Spiele, um die Marke, die auch die Detroit Red Wings (1995/96) und Tampa Bay Lightning (2018/19) erreichten, noch zu verbessern. „Das ist speziell, ohne Zweifel“, sagte Bruins-Kapitän Patrice Bergeron, der seine gesamten 20 Jahre in der besten Liga der Welt in Boston spielt, über den Rekord. Die Bruins sind eines der sogenannten „Original Six“-Gründungsteams der Liga, gewannen in den vergangenen 50 Jahren aber nur einmal den Stanley Cup - 2011 mit Dennis Seidenberg. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Am ersten Spieltag der NHL-Geschichte, an dem 16 Partien ausgetragen wurden und alle aktuell 32 Teams im Einsatz waren, erreichte auch Connor McDavid eine historische Marke. Der Starspieler der Edmonton Oilers traf beim 6:1-Erfolg bei den San José Sharks doppelt und übertraf als sechster Spieler der NHL-Geschichte die Marke von 150 Scorer-Punkten in einer Saison. Nationalspieler Leon Draisaitl verbuchte eine Torvorlage und folgt McDavid ligaweit mit 124 Scorer-Punkten. Von den aktuell acht Deutschen in der NHL ist neben Draisaitl nur Torhüter Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken sicher in den Playoffs dabei. Grubauer kam beim 7:3-Erfolg gegen die Chicago Blackhawks im Schlussdrittel zum Einsatz und parierte sämtliche elf Schüsse auf sein Tor. Chicagos Lukas Reichel hatte im Mitteldrittel seinen siebten Saisontreffer erzielt. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis In der Eastern Conference haben die Buffalo Sabres um John-Jason Peterka ihre minimalen Chancen im Kampf um einen der beiden vakanten Wildcard-Plätze für die Playoffs erhalten. Die Sabres gewannen 4:3 gegen die Carolina Hurricanes, allerdings fuhren auch die direkten Konkurrenten Florida Panthers, New York Islanders und Pittsburgh Penguins Siege ein. Die Sabres müssen nun sämtliche verbleibenden vier Saisonspiele gewinnen - und auf Niederlagen der Konkurrenz hoffen. Baseball-Profi Max Kepler fällt vorerst aus Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler fällt in der MLB vorerst aus. Sein Team, die Minnesota Twins, setzten den 30 Jahre alten gebürtigen Berliner am Samstag (Ortszeit) offiziell für zehn Tage auf die Verletztenliste, nachdem Kepler zuletzt bereits vier Spiele wegen Knieproblemen verpasst hatte. „Es ist ein kleines Auf und Ab mit seinem Knie gewesen“, sagte Twins-Trainer Rocco Baldelli. „Wir dachten, dass er vielleicht nach einem Tag zurück sein würde.“ Keplers Knie fühle sich aber weiterhin bei bestimmten Bewegungen ein bisschen wund an, „vielleicht auch etwas mehr als ein bisschen“, so Baldelli. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Kepler hatte beim deutlichen 11:1-Sieg seiner Twins bei den Miami Marlins Anfang der Woche seinen ersten Homerun der noch jungen MLB-Saison erzielt, musste die Partie dann aber mit Kniebeschwerden vorzeitig beenden. Der 30 Jahre alte Outfielder absolviert derzeit seine neunte Saison in der MLB und bei den Twins. Sein Homerun gegen Miami war der 130. seiner MLB-Karriere. Derweil haben die Tampa Bay Rays nach einem 11:0-Erfolg gegen die Oakland Athletics als erstes Team seit 20 Jahren die ersten acht Saisonspiele in der MLB gewonnen - und dabei jedes ihrer Spiele mit mindestens vier Punkten Vorsprung entschieden.

