US-Sport kompakt Celtics wehren auch den zweiten Matchball ab

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

26.05.2023, 07:14 Uhr

Jayson Tatum Foto: AP/Charles Krupa

Basketball: Boston Celtics erzwingen ein weiteres Spiel Die Boston Celtics setzen Miami Heat im Halbfinale der NBA-Play-offs noch einmal unter Druck. Der Rekordmeister gewann das fünfte Spiel der Best-of-seven-Serie vor eigenem Publikum mit 110:97 und verkürzte insgesamt auf 2:3. Beste Werfer der Celtics waren Derrick White mit 24 Punkten sowie Marcus Smart mit 23 Zählern. Heat-Topstar Jimmy Butler musste sich mit 14 Punkten begnügen. „Nur wir können uns selbst stoppen. Wir haben den Ton vom Anfang bis zum Schluss gesetzt", sagte Celtics-Profi Jaylen Brown nach der Partie, in der sich Boston vor allem aus der Distanz treffsicher zeigte. 16 Dreier fanden ihr Ziel und das Team wehrte mit dem zweiten Sieg nacheinander erneut das Aus seiner Titelhoffnungen ab. Miami hat in der Nacht zu Sonntag den dritten Matchball, dann vor den eigenen Fans im Kaseya Center. Sollte den Celtics der Ausgleich in der Serie gelingen, würde das entscheidende siebte Aufeinandertreffen in Boston stattfinden. Gesucht wird der Finalgegner der Denver Nuggets um den zweimaligen MVP Nikola Jokic, die sich in ihrem Halbfinale ungefährdet mit 4:0 gegen die Los Angeles Lakers durchgesetzt hatten. Eishockey: Las Vegas braucht noch einen Sieg Die Vegas Golden Knights haben den ersten Matchball zum Einzug ins Finale um den Stanley Cup vergeben. Die Viertelfinalbezwinger der Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl unterlagen den Dallas Stars 2:3 nach Verlängerung, benötigen aber nur noch einen Sieg, um in die Finalserie der NHL-Play-offs einzuziehen. Nach vier Partien führt Vegas mit 3:1, das nächste Spiel findet in der Nacht zu Sonntag statt. Joe Pavelski erzielte in Überzahl den entscheidenden Treffer für die Dallas Stars, die Vegas damit in Spiel fünf zwangen. Zuvor hatte in der regulären Spielzeit Jason Robertson doppelt für Dallas getroffen. Der Gewinner des Western-Conference-Finals trifft im Kampf um den Stanley Cup auf die Florida Panthers, die sich gegen die Carolina Hurricanes durchgesetzt haben und zum zweiten Mal in ihrer Klubhistorie im Finale stehen.

(RP/SID/dpa)