US-Sport kompakt Celtics feiern Kantersieg – Peterka verliert vor NHL-Pause

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

02.02.2023, 07:32 Uhr

Boston Celtics-Forward Jayson Tatum (l) zwischen Nets-Center Day'Ron Sharpe (20) und Guard Kyrie Irving (hinten) in Aktion. Foto: dpa/Charles Krupa

Basketball: 43 Punkte Unterschied – Celtics fegen über Nets hinweg NBA-Spitzenreiter Boston Celtics hat mit einer beeindruckend dominanten Leistung die Brooklyn Nets mit am Ende 43 Punkten Vorsprung besiegt. Beim 139:96 lagen die Celtics am Mittwochabend zwischenzeitlich sogar mit 49 Punkten vorne und festigten ihren ersten Platz in der Eastern Conference. Die Nets, die weiter auf den verletzten Kevin Durant warten müssen, stehen auf Rang vier. Bester Werfer der Partie war Jayson Tatum mit 31 Punkten. Die Philadelphia 76ers holten unterdessen einen Sieg gegen die Orlando Magic um die Berliner Franz und Moritz Wagner und revanchierten sich für die unerwartete Pleite am Montag. Beim 105:94 war Joel Embiid mit 28 Punkten und 11 Rebounds der erfolgreichste Werfer auf dem Parkett, bei den Magic verbuchte Markelle Fultz 18 Zähler. Franz Wagner kam auf 13 Punkte, sein Bruder kam auf 6. Das Duell zwischen den Washington Wizards und den Detroit Pistons musste abgesagt werden, weil die Pistons wegen eines Schneesturms noch immer in Dallas feststecken und nicht rechtzeitig nach Detroit reisen konnten. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Eishockey: Klare Niederlage für NHL-Profi Peterka vor Liga-Pause Der deutsche Eishockeyprofi John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres vor der Pause in der NHL eine klare Niederlage bezogen. Buffalo verlor am Mittwochabend (Ortszeit) daheim 1:5 gegen die Carolina Hurricanes. Der 21 Jahre alte Münchner kam dabei knapp 14 Minuten zum Einsatz. Es war Buffalos letzte Partie vor dem All-Star-Wochenende in der nordamerikanischen Liga. Die Sabres belegen mit 26 Siegen und 24 Niederlagen derzeit Rang vier in der Atlantic Division und sind noch im Rennen um einen Playoff-Platz. Das Spitzenspiel in der Staffel gewannen die Boston Bruins 5:2 bei den Toronto Maple Leafs. Die Bruins sind mit 39 Erfolgen und nur zwölf Niederlagen klar das beste NHL-Team.

(RP/SID/dpa)