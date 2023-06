US-Sport kompakt Biden empfängt Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs

Die Vegas Golden Knights haben auch das zweite Heimspiel in den Finals um den Stanley Cup gegen die Florida Panthers gewonnen. Zwei Tage nach dem 5:2 zum Auftakt gab es am Montagabend ein 7:2 in der Glücksspielmetropole. Wie am Samstag war Jack Eichel an zwei Treffern beteiligt, ehe er durch einen harten Hit zwischenzeitlich in die Kabine musste. Er bereitete das 1:0 und das 5:1 durch Jonathan Marchessault vor und war einer von sechs Vegas-Profis mit mindestens zwei Torbeteiligungen. Marchessault war zudem am 2:0 durch Alec Martinez beteiligt und mit drei Scorerpunkten der gefährlichste Profi auf dem Eis.