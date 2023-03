US-Sport kompakt Bears geben Top-Pick im NFL-Draft wohl an Panthers ab

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

11.03.2023, 09:15 Uhr

Das Bank of America Stadium der Carolina Panthers. Foto: AP/MIKE MCCARN

NFL-Draft: Bears geben Top-Pick wohl an Panthers ab Die Chicago Bears verzichten auf ihr Recht, im diesjährigen Draft der US-Football-Profiliga NFL als erster Klub zugreifen zu dürfen. Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt die Franchise den Top-Pick bei der Verteilung der Talente in Kansas City (26. bis 28. April) an die Carolina Panthers ab. Die Bears erhalten demnach im Gegenzug von den Panthers Wide Receiver D.J. Moore, im kommenden Draft Pick Nummer neun und einen Zweitrunden-Pick, einen Erstrunden-Pick in 2024 und einen Zweitrunden-Pick 2025. Carolina wird aller Voraussicht nach an Position eins einen Quarterback auswählen. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Lakers in NBA im Aufwind: Heimsieg gegen Raptors Die Los Angeles Lakers um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder nehmen in der NBA weiter Fahrt auf und haben auch das Heimspiel gegen die Toronto Raptors gewonnen. Das 122:112 am Freitagabend war der siebte Sieg aus den vergangenen neun Partien in der besten Basketball-Liga der Welt. Die Plätze mit direktem Zugang zu den Playoffs sind damit immer greifbarer für das Team, das weiter auf den verletzten Superstar LeBron James verzichten muss. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis James gefiel offenbar, was er sah: „Mann, ich liebe dieses Team“, twitterte er. D'Angelo Russell gab sein Comeback nach Verletzungspause und war mit 28 Punkten direkt bester Werfer der Lakers. Schröder kam auf starke 23 Punkte. Anthony Davis hatte vergleichsweise schwache 8 Punkte, mit 9 Rebounds und vier Blocks aber auch seinen Anteil am Erfolg. Für Toronto verbuchte Scottie Barnes 32 Punkte. NHL: Reichel kassiert mit Chicago weitere Niederlage Stürmer Lukas Reichel hat mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die nächste Niederlage kassiert. Das Team aus der „Windy City“ verlor bei den Florida Panthers mit 3:4 nach Penaltyschießen, es war die sechste Pleite aus den letzten sieben Spielen. Der 20-jährige Reichel blieb in etwas mehr als 16 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt. Die Blackhawks liegen als Letzter der Central Division weit hinter den Rängen für die Play-offs. Mit nur 50 Punkten aus 65 Spielen ist Chicago das drittschlechteste Team der Liga. Die Panthers dagegen haben in der Eastern Conference nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Wild-Card-Platz für die Play-offs.

(RP/SID/dpa)