US-Sport kompakt Amon-Ra St. Brown träumt von NFL-Spiel in Deutschland

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

20.09.2023, 10:18 Uhr

Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions, hier im Spiel gegen die Seattle Seahawks. Foto: dpa/Paul Sancya

Football: Mit den Lions in Deutschland? Für St. Brown „ein Traum“ Footballprofi Amon-Ra St. Brown hofft darauf, eines Tages mit seinen Detroit Lions bei einem NFL-Spiel in Deutschland anzutreten. „Das wäre ein Traum. Das wäre krass“, sagte der Wide Receiver der Sport Bild: „Wie die NFL in Deutschland ankommt, das ist richtig geil. Die Fans lieben den Sport.“ Im Vorjahr waren die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady in München bei der Deutschland-Premiere der US-Profiliga auf die Seattle Seahawks getroffen, St. Brown verfolgte das Geschehen. „Ich habe mir Highlights vom Spiel angeschaut und die langen Schlangen draußen vor der Allianz Arena gesehen“, erzählte der 23-Jährige, „unglaublich: Beim Tom-Brady-Interview, als das Spiel schon lange vorbei war, waren alle Fans noch da und jubelten. Das war ganz verrückt!“ 8 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 8 Bilder Foto: dpa/Federico Gambarini Ein „Heimspiel“ mit den Lions wäre deshalb ein großer Wunsch des Passempfängers. Schließlich habe er „Familie in Deutschland, meine Mutter kommt von dort. Ich bin Halbdeutscher“, sagte St. Brown: „Früher als Kind war ich immer jeden Sommer in Deutschland. Jetzt nach längerer Zeit war ich die letzten beiden Sommer wieder dort.“ Er wolle „ab sofort jedes Jahr in Deutschland ein Football-Camp für Nachwuchstalente machen.“ Basketball: Sabally erreicht mit Dallas erstmals Halbfinale in WNBA-Play-offs Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/ANGELA WEISS Satou Sabally hat mit den Dallas Wings erstmals das Halbfinale in den WNBA-Play-offs erreicht. Beim 101:74 gegen die Atlanta Dream erzielte die Basketball-Nationalspielerin aus Berlin am Dienstagabend (Ortszeit) 13 Punkte und kam zudem auf sechs Vorlagen und vier Rebounds. Als Nächstes geht es gegen die an Nummer eins gesetzte Mannschaft der Las Vegas Aces. In der Best-of-Five-Serie sind drei Siege zum Einzug in die Finalserie notwendig. Das erste Spiel ist am 24. September. In der ersten Runde reichten den Wings noch zwei Siege. Seit dem Umzug nach Dallas im Jahr 2016 war das Team nie über die erste Runde der Play-offs hinaus gekommen. Sabally spielt ihre dritte Saison für die Wings und zählt dort zu den wichtigsten Spielerinnen. Sollte Dallas bis ins Finale kommen, könnte es ein Familien-Duell geben. Auch die New York Liberty machten den Einzug ins Halbfinale perfekt und sind ein möglicher Gegner um den Titel. In New York steht Saballys Schwester Nyara unter Vertrag. In ihrem ersten WNBA-Jahr ist sie aber nur Ergänzungsspielerin und kam auch beim 90:85 gegen die Washington Mystics nicht zum Einsatz.

(RP/SID/dpa)