US-Sport kompakt Rodgers plant Wechsel – NBA-Star nach Nachtclub-Video gesperrt

Star-Quarterback Aaron Rodgers will seine Karriere fortsetzen - bei den New York Jets. Der 39-Jährige, der mit den Green Bay Packers zu Jahresbeginn die Playoffs der National Football League verpasst hatte, sagte am Mittwoch in „The Pat McAfee Show“ im amerikanischen TV, dass er die Entscheidung am Freitag getroffen habe. Der Wechsel ist aber noch nicht perfekt.