US-Sport kompakt 50 Punkte für Doncic – Wagner-Brüder gewinnen erneut

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl geht mit einer Niederlage in die Weihnachtspause in der NHL. Deutschlands Sportler des Jahres von 2020 kassierte mit den Edmonton Oilers am Freitag (Ortszeit) zu Hause ein 2:5 (2:0, 0:2, 0:3) gegen die Vancouver Canucks. Für die Oilers war es die dritte Heimniederlage in der nordamerikanischen Eishockey-Liga in Serie.