US-Sport kompakt 49ers schlagen Seahawks und ziehen in die Play-offs ein

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

16.12.2022, 07:33 Uhr

49ers-Quarterback Brock Purdy (r) wird von Cody Barton verfolgt. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Eishockey, NHL: Draisaitl verbucht 52. Scorerpunkt Deutschlands Eishockey-Ausnahmespieler Leon Draisaitl hat seinen 52. Scorerpunkt in der laufenden Saison in der NHL verbucht. Beim 3:4 der Kanadier nach Penaltyschießen gegen die St. Louis Blues, Team von Ex-Nationaltorwart Thomas Greiss, leistete der gebürtige Kölner eine Torvorlage. Es war der 31. Assists in der laufenden Spielzeit bei schon 21 Treffern für die Oilers. Greiss war Backup-Goalie bei den Gästen. 20 Sekunden vor der Schlusssirene der normalen Spielzeit kam St. Louis in Unterzahl zum 3:3-Ausgleich. Im Shootout konnte Draisaitl seinen Penalty nicht verwandeln. John-Jason Peterka von den Buffalo Sabres kam zu einem 4:2 bei Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche. JJ Peterka, der 15:15 Minuten spielte, blieb ohne Scorerpunkt. Nach einer 3:0-Führung machten es die Sabres im Schlussdrittel spannend, kassierten zwei Gegentore und ließen die Gastgeber in Denver nochmals herankommen. Dylan Cozens traf dann 58 Sekunden vor dem Ende zum Endstand ins leere Tor. Für Buffalo war es der zweite Sieg in Folge. Die Seattle Kraken, Team von Keeper Philipp Grubauer, unterlagen bei den Carolina Hurricans mit 2:3. Es war die zweite Niederlage in Folge für die Kraken. Football, NFL: 49ers gewinnen gegen Seahawks und haben Play-offs sicher Die San Francisco 49ers haben in der NFL ihre Division gewonnen und sich für die Play-offs qualifiziert. Die 49ers holten am Donnerstagabend ein 21:13 bei den Seattle Seahawks und können nach dem zehnten Sieg drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde nicht mehr von Rang eins verdrängt werden. Die Seahawks auf Platz zwei kommen auf sieben Siege und sieben Niederlagen. NFL-Neuling Brock Purdy machte als Quarterback erneut ein fehlerfreies Spiel und hatte zwei Touchdown-Pässe für die 49ers, die trotz einiger verletzter Spieler als ernsthafter Kandidat auf den Sieg im Super Bowl gehandelt werden. „Er ist so ein schlauer Spieler. Ich bin stolz auf ihn und freue mich sehr für ihn", sagte 49ers-Verteidiger Nick Bosa. Purdy hatte sein Startelf-Debüt für die 49ers in der vergangenen Woche gegeben - beim Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady. Er war beim Draft an letzter Stelle ausgewählt worden und hat aus Tradition deswegen den Spitznamen „Mr. Irrelevant". Vor zwei Wochen kam er erstmals für die 49ers ins Spiel, nachdem sich Jimmy Garoppolo verletzt hatte. Schon zu Beginn der Saison hatte sich Trey Lance verletzt. Großen Anteil am Sieg hatte auch Tight End Georg Kittle mit zwei gefangenen Touchdown-Pässen. Christian McCaffrey steuerte einen Touchdown nach einem Lauf bei. Basketball, NBA: Grizzlies nach Sieg gegen Bucks Erster in Western Conference Die Memphis Grizzlies haben ihre Serie auf sieben Siege ausgebaut und das NBA-Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks deutlich gewonnen. Angeführt vom zuletzt angeschlagenen Ja Morant holte der neue Spitzenreiter der Western Conference am Donnerstag ein 142:101. Zu Beginn des Schlussviertels lagen die Bucks zwischenzeitlich mit 50 Punkten in Rückstand, die achte Niederlage der Saison war die mit Abstand deutlichste für das Team um Giannis Antetokounmpo. Der Grieche kam auf 19 Punkte, Morant verbuchte 25 Zähler für die Grizzlies und hatte zudem 10 Rebounds und 10 Vorlagen. Weil die New Orleans Pelicans danach ihr Spiel bei den Utah Jazz nach Verlängerung 129:132 verloren, sind die Grizzlies nun mit knappem Vorsprung Tabellenführer im Westen.

