US-Sport kompakt Schröder erreicht Punkte-Meilenstein – Super Bowl erneut in LA

Nach einer schwachen erste Hälfte, als Schröder und Co. schon mit zwölf Punkten zurücklag, drehte Toronto im dritten Viertel vor den eigenen Fans dann auf. Sie trafen acht Drei-Punkte-Würfe in Serie und insgesamt neun von zwölf Würfen aus der Distanz und legten so den Grundstein für den wichtigen Erfolg. In der Eastern Conference liegt Schröder mit den Raptors auf Platz zehn, in der Nacht zu Samstag geht es erneut gegen die Hawks weiter.