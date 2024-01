US-Sport kompakt Kleber und Mavericks ohne Chance

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

24.01.2024 , 07:25 Uhr

Beim 109:132 gegen die formstarken Phoenix Suns war Dallas trotz einer starken Leistung von Starspieler Luka Doncic ohne Chance. Foto: dpa/Tony Gutierrez

Basketball: Kleber und Mavericks ohne Chance Nächster Rückschlag für Basketballer Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks: In der NBA verloren die Texaner das dritte Spiel in Folge. Beim 109:132 gegen die formstarken Phoenix Suns war Dallas trotz einer starken Leistung von Starspieler Luka Doncic ohne Chance. Der Slowene verpasste mit 34 Punkten, acht Rebounds und neun Assists nur knapp ein Triple-Double - Kleber, der erst vor Kurzem nach zweimonatiger Verletzungspause auf das Parkett zurückgekehrt war, steuerte in 22 Minuten drei Zähler bei. Die Mavericks bleiben trotz ihrer Formschwäche als Achter der Western Conference auf Play-off-Kurs, die Suns, bei denen Devin Booker mit 46 Punkten überragte, sind Fünfter. Der griechische Superstar Giannis Antetokounmpo führte seine Milwaukee Bucks im ersten Spiel nach der überraschenden Entlassung von Headcoach Adrian Griffin zu einem 126:116-Sieg über die Cleveland Cavaliers. Der zweimalige MVP erzielte 35 Punkte, 18 Rebounds und zehn Assists. Die Bucks hatten sich am Dienstag trotz guter Bilanz (30:13) von Griffin getrennt - Nachfolger soll Medienberichten zufolge der ehemalige Meistertrainer Doc Rivers werden. Eishockey: Erster NHL-Doppelpack für JJ Peterka bei Buffalo-Sieg Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere einen Doppelpack erzielt. Der 22 Jahre alte Münchner erzielte beim 5:3 seiner Buffalo Sabres am Mittwochabend (Ortszeit) bei den Los Angeles Kings das 1:1 und den 2:3-Anschlusstreffer für die Gäste. Die Sabres hatten zuletzt zwei Niederlagen kassiert und lagen in Los Angeles nach dem ersten Drittel 1:3 zurück. Vize-Weltmeister Peterka kommt in dieser Saison inzwischen auf 16 Tore und insgesamt 32 Scorerpunkte. Durch die Vorlage zum 5:3 hat er nach 48 Spielen bereits ebenso viele Scorerpunkte wie in der vergangenen Saison. Seine Torausbeute der vorigen Spielzeit hat er nach der Hälfte dieser Saison schon übertroffen. Buffalo ist trotz des Erfolges aber nur Vorletzter in der Atlantic Division und weit von einem Playoff-Platz entfernt. NHL-Erweiterung nach Salt Lake City beantragt Salt Lake City könnte in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum 33. Standort werden. Nach Gesprächen mit der Liga bestätigte der einheimische Unternehmer Ryan Smith einen Antrag auf Einleitung einer Erweiterung um eine neue Mannschaft aus der Olympia-Stadt von 2002. „Utah", verlautbarte die NHL nach der Bekanntgabe von Smiths Initiative, „ist ein vielversprechender Markt, und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Gespräche. Wir sind sehr beeindruckt vom Bekenntnis und die Leidenschaft für Utah als einen herausragenden Sport- und Unterhaltungsstandort." Ein NHL-Team wäre für Smith und seine Unternehmensgruppe SEG das dritte Projekt im US-Profisport. Der milliardenschwere Geschäftsmann ist bereits Besitzer der Basketball-Teams Utah Jazz in der NBA sowie der Fußballer von Real Salt Lake City in der Major League Soccer (MLS). Smith plant eigenen Angaben zufolge auf zwei Zeitschienen. Einerseits könnte sich ein NHL-Team bereits ab der kommenden Saison vorübergehend das im SEG-Besitz befindliche Delta Center mit den Basketballern der Jazz teilen. Andererseits signalisierte der Unternehmer auch Bereitschaft, erst nach Errichtung einer eigenen Arena für die Eishockey-Spiele eine Mannschaft bei der Liga anzumelden. Eine Ausweitung der NHL auf Salt Lake City würde die Bewerbung der Stadt um die Olympischen Winterspiele 2034 erheblich aufwerten. Salt Lake City war bereits vor 22 Jahren Gastgeber der olympischen Familie für Winterspiele. Als 32. und bislang letzte Mannschaft hatte die NHL 2021 die Seattle Kraken aufgenommen. Nur vier Jahre zuvor hatte der amtierende Stanley-Cup-Gewinner Vegas Golden Knight eine NHL-Lizenz erhalten. Smith und Salt Lake City sind nicht die einzigen Interessenten an einem NHL-Platz. In der jüngeren Vergangenheit haben in den USA Houston/Texas sowie Atlanta/Georgia und in Kanada auch Quebec schon Ambitionen auf einen NHL-Lizenz erkennen lassen. Football: Chargers holen Jim Harbaugh als neuen Cheftrainer Die Los Angeles Chargers haben Jim Harbaugh als neuen Cheftrainer für ihr NFL-Team verpflichtet. Der 60-Jährige ist damit der erste ehemalige Profi des Teams, der als Chefcoach zurückkehrt. Er war in den vergangenen neun Jahren an der Universität Michigan für die Football-Mannschaft zuständig und gewann zuletzt die US-Meisterschaft mit dem Team. Harbaugh ist der Bruder von John Harbaugh, der mit den Baltimore Ravens am Sonntag als Chefcoach gegen die Kansas City Chiefs um den Einzug in den Super Bowl spielt. US-Medien berichteten am Mittwoch (Ortszeit) von einem Fünfjahresvertrag für Harbaugh. In der NFL sind nun noch vier Trainerstellen offen: bei den Atlanta Falcons, den Carolina Panthers, den Seattle Seahawks und den Washington Commanders.

(RP/SID/dpa)