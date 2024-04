US-Sport kompakt Kleber auf Play-off-Kurs, Stützle geht mit Ottawa baden

Maxi Kleber kam auf sieben Punkte und sechs Rebounds Foto: AP/Jeff Chiu

Basketball: Mavericks mit Kleber auf Play-off-Kurs Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben sich vor den Augen von Dirk Nowitzki mindestens einen Platz im Play-in-Turnier der NBA gesichert. Das 109:95 gegen die Atlanta Hawks war der zwölfte Sieg aus den letzten 14 Spielen für den formstarken Meister von 2011. Kleber kam auf sieben Punkte und sechs Rebounds. Dallas-Superstar Luka Doncic erzielte noch 25 Punkte, nachdem er im ersten Viertel überraschend ohne Zähler geblieben war. Durch den Sieg liegen die Mavericks in der Western Conference auf Platz fünf, der sogar zum direkten Einzug in die Play-offs berechtigen würde. Das Play-in-Turnier findet vor den eigentlichen Play-offs zur Ermittlung der letzten Teilnehmer statt. Nach zuvor drei Pleiten in Serie holte Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks gegen die Sacramento Kings wieder einen Sieg, der Center kam beim 120:109 auf sieben Punkte und sieben Rebounds. Auch ohne ihren verletzten Schlüsselspieler Julius Randle holten die Knicks einen zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstand auf und sind Fünfter in der Eastern Conference mit Chancen auf Rang vier. Eishockey: Stützle geht mit Ottawa baden Für Eishockey-Vizeweltmeister Tim Stützle und die Ottawa Senators sind die Play-offs in der NHL nach einer bitteren Pleite in weite Ferne gerückt. Gegen die Florida Panthers setzte es ein 0:6, schon nach 97 Sekunden stand es 0:2. Für die Panthers war es die schnellste 2:0-Führung der Teamgeschichte. Die Winnipeg Jets qualifizierten sich derweil für die Play-offs. Mann des Tages beim 5:2 gegen die Calgary Flames war Gabriel Vilardi mit drei Toren. Baseball: Yankees verschieben Spielbeginn wegen Sonnenfinsternis Die New York Yankees verschieben wegen einer Sonnenfinsternis am Montag den Start ihres Heimspiels in der Major League Baseball gegen Miami. Die Begegnung gegen die Merlins wird von 14.05 auf 18.05 Uhr Ortszeit verlegt, um Probleme wie „mögliche Verzögerungen im Spiel" zu vermeiden. Eine seltene totale Sonnenfinsternis wird am Montag in Nordamerika zu sehen sein. New York liegt allerdings nicht im Kernschatten.

