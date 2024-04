US-Sport kompakt Keine Playoffs für Dennis Schröder und Philipp Grubauer

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner schaffen es mit den Orlando Magic dagegen immer wahrscheinlicher in die Playoffs. Auch dank der 24 Punkte von Franz Wagner und der 18 Zähler seines Bruders gab es gegen die New Orleans Pelicans ein 117:108. Die Magic stehen derzeit auf Rang vier der Eastern Conference und hätten in einem Playoff-Duell mit den New York Knicks sogar Heimrecht. Weil die Tabelle so eng ist, kann das Team aber noch bis auf Rang acht abrutschen und müsste dann am Play-In teilnehmen - das haben die Nets und Schröder nun endgültig verpasst.