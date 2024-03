US-Sport kompakt Hartenstein gewinnt deutsches NBA-Duell mit Schröder

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

23.03.2024 , 20:32 Uhr

Isaiah Hartenstein von den New York Knicks. Foto: AP/David Zalubowski

Hartenstein gewinnt deutsches NBA-Duell mit Schröder Isaiah Hartenstein hat am Samstagabend das deutsche Duell mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder gewonnen und mit seinen New York Knicks den nächsten Schritt Richtung Play-offs gemacht. Der 25-Jährige kam beim 105:93-Erfolg im Stadtduell gegen die Brooklyn Nets auf 17 Punkte und zehn Rebounds. Die Knicks liegen in der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Bilanz von 42:28 Siegen nur einen Sieg hinter den drittplatzierten Cleveland Cavaliers. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Den Nets und Schröder dagegen schwimmen als Elfter im Osten mit 26:45 Siegen immer mehr die Felle davon. Die Atlanta Hawks auf Platz zehn, der noch für die Teilnahme am Play-in-Turnier reichen würde, weisen 30:39 Siege auf und haben noch zwei Spiele mehr in der Hinterhand. Dennis Schröder kam als Starter auf neun Punkte und sieben Rebounds. Überragender Werfer der Partie war sein Teamkollege Donte DiVincenzo mit 31 Punkten. Basketball-Weltmeister Daniel Theis und die Los Angeles Clippers haben zum zweiten Mal binnen 24 Stunden die Portland Trail Blazers geschlagen und Kurs auf die Play-offs in der Profiliga NBA gehalten. Theis kam beim 125:117-Erfolg in Oregon in gut 20 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte und vier Rebounds, Topscorer der Clippers war Paul George mit 31 Zählern. Bei den San Antonio Spurs, mit nur 15 Siegen aus 70 Spielen das schlechteste Team der Western Conference, hatte zumindest Nummer-eins-Pick Victor Wembanyama einen guten Abend. Der 20-jährige Franzose verbuchte bei der 97:99-Heimniederlage der Texaner gegen die Memphis Grizzlies starke 31 Punkte und 16 Rebounds. NHL: Capitals machen Druck auf Seiders Red Wings Eishockey-Profi Moritz Seider und die Detroit Red Wings bekommen arge Konkurrenz im Play-off-Rennen der NHL. Die Washington Capitals um Starspieler Alexander Owetschkin gewannen in der Nacht zu Samstag das Schützenfest gegen die Carolina Hurricanes 7:6 nach Penaltyschießen und haben bei einem Spiel weniger nur noch einen Punkt Rückstand auf Detroit, nach derzeitigem Stand letzter Teilnehmer der K.o.-Phase im Osten. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Matchwinner für die Hauptstädter waren Sonny Milano mit einem Hattrick in der regulären Spielzeit und Dylan Strome, der als einziger im Shootout traf. Owetschkin erzielte seinen 846. Liga-Treffer und hat den „ewigen“ Rekord von Legende Wayne Gretzky (894) weiter fest im Blick. Philipp Grubauers Seattle Kraken verloren ohne den deutschen Goalie 1:2 nach Verlängerung bei den Arizona Coyotes. Seattle hat als Zwölfter im Westen nur noch theoretische Chancen auf die Play-offs.

(RP/SID/dpa)