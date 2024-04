US-Sport kompakt „Er ist Picasso“ – Doncic mit Kunstwerk beim Mavericks-Sieg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

01.04.2024 , 09:50 Uhr

Luka Doncic von den Dallas Mavericks. Foto: AP/Eric Christian Smith

Doncic mit Kunstwerk beim Mavs-Sieg in Houston: „Er ist Picasso" Luka Doncic hat die Dallas Mavericks mit einer Gala-Vorstellung zum siebten NBA-Sieg in Serie geführt und im Texas-Duell mit den Houston Rockets einen Zauber-Korb erzielt. Der Slowene kam beim 125:107 am Ostersonntag (Ortszeit) auf 7 Rebounds, 12 Vorlagen und 47 Punkte - die spektakulärsten durch einen von unten geworfenen Ball fast von der Drei-Punkte-Linie bei auslaufender Uhr im dritten Viertel. „Er ist Picasso. Gebt ihm einen Pinsel und er macht etwas besonderes. Dieser Wurf war etwas besonderes", sagte Coach Jason Kidd. Die Mavericks um den Würzburger Maxi Kleber rückten zwei Wochen vor dem Ende der Hauptrunde in der Western Conference auf Rang fünf und sind nun punktgleich mit den New Orleans Pelicans. Die Rockets kassierten nach zuletzt elf Siegen dagegen wieder eine Niederlage und verloren den Anschluss an die Golden State Warriors auf Rang zehn und den letzten Platz zur Teilnahme am sogenannten Play-In für die Playoffs. Die Warriors um Superstar Stephen Curry bezwangen die San Antonio Spurs mit Ausnahmetalent Victor Wembanyama 117:113. Bittere Niederlagen gab es auch für die Deutschen Isaiah Hartenstein und Dennis Schröder. Mit den Knicks verlor Hartenstein in letzter Sekunde 112:113 gegen die Oklahoma City Thunder, die damit wieder die Tabellenführung der Western Conference übernahmen und die Playoff-Teilnahme perfekt machten. Die Knicks hatten erst erst am Freitag nach Verlängerung gegen die Spurs verloren und drohen in der Eastern Conference Rang vier noch zu verspielen. Schröder hat mit den Brooklyn Nets dagegen nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs. Im Duell mit seinem Ex-Team, den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James, verloren die Nets 104:116. Die Mannschaft des deutschen Weltmeister-Kapitäns hat bei noch sieben ausstehenden Partien bereits fünfeinhalb Siege Rückstand auf die Atlanta Hawks auf Rang zehn. Bittere Niederlage für Hartenstein - Oklahoma in Play-offs Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die nächste bittere Niederlage hinnehmen müssen. Starke 17 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists des 25-Jährigen waren nicht genug, um das 112:113 der New York Knicks gegen die Oklahoma City Thunder zu verhindern. Ein Korb von Shai Gilgeous-Alexander 2,6 Sekunden vor Schluss sicherte den Gästen das erste Play-off-Ticket seit 2020. Bester Werfer der umkämpften Partie war Oklahomas Jalen Williams mit 30 Punkten. Die Thunder führen die Western Conference mit 52:22-Siegen an. „Das tut weh", sagte Hartenstein nach der zweiten knappen Niederlage in Serie: „Wir hatten zwei Spiele mit großartigen Würfen - das macht es umso enttäuschender." Zuvor hatten die Knicks 126:130 n.V. bei den San Antonio Spurs verloren. Sie liegen auf Platz vier der Eastern Conference. James über Karriereende in der NBA: „Ich habe nicht mehr viel Zeit" Oft wird LeBron James Gala-Vorstellungen wie die am Ostersonntag gegen die Brooklyn Nets nicht mehr zeigen - das machte der NBA-Superstar der Los Angeles Lakers klar. „Nicht mehr lange. Ich bin schon auf der anderen Seite des Berges. Ich spiele keine 21 Jahre mehr, das ist verdammt sicher", betonte James nach seinen 40 Punkten inklusive neun verwandelter Dreier beim 116:104. „Ich weiß nicht, wann sich diese Türe schließt und ich meine Karriere beende, aber ich habe nicht mehr viel Zeit", sagte der 39-Jährige. Der erfolgreichste Werfer in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt spielt in dieser Saison wieder auf einem hohen Niveau und hat derzeit die beste Dreier-Wurf-Quote seiner Karriere. 41,6 Prozent seiner Versuche treffen das Ziel, sein Karriere-Höchstwert für eine ganze Saison stammt aus der Saison 2012/2013 mit den Miami Heat, als er 40,6 Prozent der Dreier-Versuche verwandelte. In den vergangenen Jahren hatte er zunehmend mit Verletzungen zu tun. James kann eine Option ziehen und seinen Vertrag bei den Lakers für 51,4 Millionen US-Dollar verlängern.

