US-Sport kompakt Draisaitls Oilers setzen Rekordserie in der NHL fort

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

17.01.2024 , 08:21 Uhr

John Tavares (91) von den Toronto Maple Leafs und Leon Draisaitl (29) von den Edmonton Oilers kämpfen um den Puck. Foto: dpa/JASON FRANSON

Eishockey: Edmonton Oilers bauen Rekordserie in der NHL aus Die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL aktuell nicht zu stoppen. Die Oilers setzten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) im kanadischen Duell gegen die Toronto Maple Leafs durch. Es war der elfte Sieg in Folge für die Oilers, die damit ihre historische Siegesserie weiter ausbauen. Toronto hatte unter anderem dank Auston Matthews mit 2:0 geführt. Matthews führt mit 34 Treffern die Torjägerliste der Liga an. Der deutsche All-Star Leon Draisaitl erzielte im Mitteldrittel mit seinem 21. Saisontor den Anschlusstreffer für Edmonton. Im Schlussdrittel drehten die Oilers dann die Partie. Die Ottawa Senators mit Tim Stützle kassierten gegen die Colorado Avalanche eine bittere 4:7-Niederlage. Ottawa führte im Mitteldrittel mit 4:2, kassierte dann aber fünf Treffer in Folge. Es war die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen für die Senators, die weiter am Ende der Eastern Conference rangieren. In der Western Conference trafen mit den Chicago Blackhawks und San Jose Sharks die beiden Teams mit den wenigsten Punkten direkt aufeinander. Dabei setzte sich Chicago mit Lukas Reichel mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Je neun Schützen mussten antreten, bis ein Sieger feststand. Reichel vergab seinen Penalty und blieb auch sonst unauffällig. Bei den Sharks, die nur eines ihrer letzten 15 Spiele gewinnen konnten, fehlte Nico Sturm weiterhin verletzt, genauso wie Torhüter Philipp Grubauer von den Seattle Kraken beim 2:5 bei den New York Rangers. Basketball: Theis mit Clippers erfolgreich – Embiid glänzt Basketball-Weltmeister Daniel Theis ist in der NBA mit den Los Angeles Clippers in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Kalifornier setzten sich im Heimspiel gegen Oklahoma City Thunder, zweitbestes Team im Westen, mit 128:117 durch. Paul George war dank seiner Saisonbestleistung von 38 Punkten der überragende Mann der Partie. Theis steuerte in rund 20 Minuten Einsatzzeit neun Zählern, acht Rebounds und drei Blocks bei. Mit 26 Siegen und 14 Niederlagen liegen die Clippers in der Western Conference zwei Ränge hinter OKC auf dem vierten Platz. Zwei Tage zuvor hatten sich Theis und Co. im Duell mit Spitzenreiter Minnesota Timberwolves knapp geschlagen geben müssen (105:109). Derweil setzten die Philadelphia 76ers durch den 126:121-Erfolg gegen den Titelverteidiger Denver Nuggets ein Ausrufezeichen. MVP Joel Embiid glänzte mit 41 Punkten, Superstar Nikola Jokic kam auf der Gegenseite auf 25 Zähler. Basketball: Wagner sieht größeren Respekt in der NBA für Europas Basketball Unabhängig vom überraschenden WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft erkennt Weltmeister Franz Wagner einen gestiegenen Stellenwert des europäischen Basketballs in der NBA. Dieser sei in Nordamerika „mittlerweile schon sehr hoch", sagte der Profi von Orlando Magic im Interview der „Augsburger Allgemeine" (Mittwoch). „Heutzutage sind drei der absoluten Topspieler in dieser Liga aus Europa", ergänzte Wagner: „Wenn du da als junger Spieler neu dazukommst, wie es ja bei mir persönlich auch der Fall war, spürt man schon von Beginn an einen gewissen Respekt." Wirklich große Wellen habe der deutsche WM-Sieg in der NBA aber nicht geschlagen, berichtete Wagner. Er glaube „ehrlich gesagt nicht wirklich, dass die Amerikaner so genau wissen, was da bei der Weltmeisterschaft tatsächlich passiert" sei. „Die machen vielmehr ihr eigenes Ding, schauen vielmehr auf die NBA und können daher beispielsweise auch behaupten, dass ihre besten Spieler bei der WM gar nicht dabei waren – was uns Deutschen letztlich aber auch völlig egal sein kann." Das deutsche WM-Märchen fühlt sich für den gebürtigen Berliner noch immer etwas unwirklich an. „Dass dann am Ende der Weltmeistertitel herausgesprungen ist, lässt sich mit Worten eigentlich kaum beschreiben", sagte der 22-Jährige: „Ich denke daher, dass dieses Gefühl hinsichtlich dessen, was wir im Sommer 2023 erreicht haben, noch viele Jahre anhalten wird."

