US-Sport kompakt Draisaitl verliert Elf-Tore-Spektakel mit Oilers

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

22.02.2024 , 08:25 Uhr

Leon Draisaitl blieb gegen das aktuelle Top-Team des Ostens ohne Torbeteiligung Foto: dpa/LM Otero

Eishockey: Draisaitl verliert Elf-Tore-Spektakel mit Oilers Elf-Tore-Spektakel ohne Happy End: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers ein fulminantes NHL-Spiel gegen die Boston Bruins verloren. Der Siegtreffer zum 6:5 für die Gäste in einem wilden Spiel fiel in der Verlängerung. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Der Kölner Draisaitl (bislang 68 Scorerpunkte) blieb gegen das aktuelle Top-Team des Ostens ohne Torbeteiligung. Dennoch liegen die Oilers im Kampf um die Play-offs als Sechster der Western Conference weiterhin voll im Soll. Die ersten Acht qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Zweiter deutscher NHL-Crack im Einsatz war in der Nacht zu Donnerstag JJ Peterka. Der Vize-Weltmeister gewann mit den Buffalo Sabres 3:2 gegen die Montreal Canadiens. Die Chancen auf die Play-off-Ränge sind allerdings nur noch von theoretischer Natur, nur drei Teams weisen in der Eastern Conference eine schlechtere Bilanz auf.

(RP/SID/dpa)