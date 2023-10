US-Sport kompakt Draisaitl überragt bei erstem NHL-Saisonsieg der Oilers

Die NFL will ihren Stars eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ermöglichen. Bei den Sommerspielen in Kalifornien ist Flag Football, eine kontaktarme Version von American Football, erstmals olympisch. „Das ist der Gipfel des Sports weltweit“, sagte NFL-Manager Peter O'Reilly bei einer Sitzung am Dienstag. „Am Ende ist die Entscheidung über die Bildung von Team USA eine Entscheidung von USA Football und dem nationalen Verband und den nationalen Verbänden anderer Länder mit vergleichbaren Aufgaben“, sagte er und verwies auf derzeit 113 NFL-Profis, die außerhalb der USA geboren wurden.