US-Sport kompakt Draisaitl trifft im „Battle of Alberta“ – McDavid vor Meilenstein

McDavid steht nun kurz vor dem Einzug in einen ganz erlauchten Kreis: Der Superstar hat in dieser Saison 99 Torvorlagen verbucht, 100 Assists in einer Spielzeit erreichten in der NHL-Geschichte bislang lediglich drei Spieler: Bobby Orr und Mario Lemieux je einmal, der legendäre Wayne Gretzky gleich elfmal, achtmal davon in Serie im Oilers-Trikot.