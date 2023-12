US-Sport kompakt Draisaitl-Treffer zu wenig für Oilers - Reichel beendet Durststrecke

Das 13. Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die nächste Niederlage der Edmonton Oilers in der NHL nicht verhindert. Nach dem 1:0 durch den Kölner schon in der zweiten Minute kassierten die Oilers am Dienstagabend (Ortszeit) noch drei Gegentore im zweiten Drittel und verloren gegen die New York Islanders 1:3. Für die Oilers war es nach ihrem Zwischenhoch mit acht Siegen in Serie nun bereits wieder die dritte Partie ohne positives Resultat.