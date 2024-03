US-Sport kompakt Draisaitl mit 50. Saisonvorlage bei Oilers-Pleite

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

09.03.2024 , 22:08 Uhr

Leon Draisaitl in Aktion. Foto: AP/Charles Krupa

Eishockey: Draisaitl mit 50. Saisonvorlage bei Oilers-Pleite Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL den nächsten persönlichen Meilenstein erreicht. Der Kölner knackte bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen seiner Edmonton Oilers bei den Buffalo Sabres um John-Jason Peterka zum sechsten Mal nacheinander die Marke von 50 Torvorlagen in einer Saison - und das traumhaft. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Nach nur 29 Sekunden spielte Draisaitl mit einem No-Look-Rückhandpass hinter seinem Rücken entlang Ryan McLeod frei, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Der Kölner ist damit nun Teil eines besonderen Kreises in der Oilers-Franchise: 50 Assists in sechs oder mehr Spielzeiten gelangen neben Draisaitl bisher nur Legende Wayne Gretzky, Jari Kurri (beide neun Mal), Teamkollege Connor McDavid (acht Mal), Mark Messier (sieben Mal) und Paul Coffey (sechs Mal). Warren Foegele (15.) legte für die Kanadier nach. Buffalo aber kam postwendend zurück: Tage Thompson verkürzte (16.). Im Schlussdrittel rettete Jacob Bryson (52.) die Gastgeber in die Verlängerung. Diese war schon fast abgelaufen, als Owen Power zwei Sekunden vor dem Ende doch noch zum vermeintlichen Sieg für die Sabres traf. Das Tor wurde aber nach Videobeweis zurückgenommen. Im anschließenden Penaltyschießen traf Draisaitl als einziger Schütze der Oilers. Edmonton bleibt trotz der Niederlage auf Play-off-Kurs. Der Titelaspirant liegt mit 79 Punkten auf Platz fünf der Western Conference. 20 Spiele sind für die Oilers in der regulären Saison noch zu gehen. Buffalo dagegen wird wohl auch im 13. Jahr nacheinander die Play-offs verpassen.

(RP/SID/dpa)