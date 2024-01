US-Sport kompakt Draisaitl feiert 14. Sieg mit den Oilers

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

24.01.2024 , 07:25 Uhr

Leon Draisaitl legte seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid einen Treffer auf. Foto: dpa/Amber Bracken

Eishockey: Draisaitl feiert 14. Sieg mit den Oilers Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers reiten in der NHL weiter auf der Erfolgswelle. Gegen die Columbus Blue Jackets gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 4:1 und feierten ihren 14. Sieg in Folge. Draisaitl legte seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid einen Treffer auf. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Die miserabel in die Saison gestarteten Oilers, deren erklärtes Ziel wieder einmal der erste Stanley-Cup-Triumph seit 1990 ist, haben sich dank ihrer Erfolgsserie etwa bei Hälfte der regulären Saison mittlerweile auf Rang drei der Pacific Division vorgeschoben und nehmen die Play-offs ins Visier. Jene sind für Tim Stützle und die Ottawa Senators zwar kein Thema, trotzdem durfte der Deutsche jubeln. Im kanadischen Duell bei den Montreal Canadiens gewannen Stützle und Co. mit 4:1, der 22-Jährige kam auf eine Vorlage. Die Senators spielen als Letzter der Atlantic Division keine Rolle im Rennen um die Meisterrunde. In der gleichen Division träumen Moritz Seider und die Detroit Red Wings als Fünfter noch von den Play-offs, wobei sie bei den Dallas Stars einen Dämpfer kassierten. Gegen die Texaner gab es eine 4:5-Niederlage, Seider stand rund 18 Minuten auf dem Eis. Basketball: Theis gewinnt Stadtduell gegen Lakers Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit den Los Angeles Clippers das prestigeträchtige Stadtduell in der NBA gewonnen. Gegen die Los Angeles Lakers, die ohne Superstar LeBron James antraten, feierten Theis und Co. in der Nacht zum Mittwoch einen 127:116-Sieg. Der deutsche Center verzeichnete drei Punkte und zwei Rebounds. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Treffsicherste Schützen waren Clippers-Star Kawhi Leonard und Lakers-Profi D'Angelo Russell mit je 27 Punkten. Als Vierter der Western Conference liegen die Clippers im Play-off-Rennen voll auf Kurs, die Lakers müssen auf Platz neun zittern. Pausieren musste derweil der zuletzt so formstarke Isaiah Hartenstein. Ohne den den 25 Jahre alten Center, der wegen Problemen an der Achillessehne fehlte, gewannen die New York Knicks bei den Brooklyn Nets mit 108:103. Bester Werfer war Nets-Star Mikal Bridges mit 36 Punkten, bei den Knicks kamen Julius Randle und Jalen Brunson auf je 30 Zähler. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck Superstar Nikola Jokic lieferte indessen eine weitere Gala-Vorstellung ab. Beim 114:109-Sieg von Meister Denver Nuggets bei den Indiana Pacers gelang dem Serben mit 31 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. Auch Jokics Co-Star Jamal Murray legte 31 Punkte auf.

(RP/SID/dpa)