US-Sport kompakt „Sweet 16“ – Draisaitl fehlt mit Oilers noch ein Sieg zum NHL-Rekord

Eishockeystar Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers in der NHL nach einer weiteren Galavorstellung dicht vor dem Ligarekord. Das 4:1 gegen die Nashville Predators war für die Kanadier bereits der 16. Sieg in Serie, nur einer fehlt zur historischen Bestmarke. Die Chance zum Sprung an die Spitze bietet sich allerdings erst am 6. Februar bei Meister Vegas Golden Knights, wegen des Allstar-Games steht zuvor eine Pause an.