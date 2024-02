US-Sport kompakt Draisaitl bereitet Siegtreffer für Edmonton vor

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

18.02.2024 , 09:14 Uhr

Evan Bouchard (2.v.r.) von den Edmonton Oilers feiert ein Tor in der Verlängerung mit seinen Teamkollegen Leon Draisaitl (l) und Derek Ryan während des dritten Drittels. Foto: dpa/LM Otero

Draisaitl bereitet Siegtreffer für Edmonton vor Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs in der NHL gefeiert. Am Samstag (Ortszeit) setzten sich die Oilers bei den Dallas Stars, das zweitbeste Team der Western Conference, mit 4:3 (0:0, 3:3, 0:0) nach Verlängerung durch. Draisaitl bereitete den Siegtreffer von Evan Bouchard nach 30 Sekunden in der Verlängerung aus dem Überzahlspiel heraus vor. Zuvor war der 28-jährige Stürmer in einem torreichen zweiten Drittel beim 2:2-Ausgleich Edmontons beteiligt. Die Oilers belegen nach ihrem 32. Saisonerfolg den dritten Platz der Pacific Division und dürfen sich weiter gute Chancen auf eine Endrundenteilnahme ausrechnen. Auch die Detroit Red Wings um Moritz Seider bleiben auf Playoff-Kurs. Nach einem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Auswärtserfolg bei den Calgary Flames nehmen die Red Wings weiter einen der beiden Wildcard-Plätze der Eastern Conference ein. Seider bereitete die 1:0-Führung und den 5:0-Endstand vor, Detroit gewann zum vierten Mal in dieser Saison ein Spiel ohne Gegentreffer. Tim Stützle markierte ebenfalls zwei Scorer-Punkte, der Angreifer der Ottawa Senators traf im Auswärtsspiel gegen die Chicago Blackhawks zum 1:1-Ausgleich und bereitete die 2:1-Führung Ottawas vor. Die Senators verloren jedoch mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1), zwei Minuten vor Spielende kassierten sie den entscheidenden Gegentreffer. JJ Peterka fuhr mit den Buffalo Sabres einen 3:2 (0:0, 0:0, 2:2)-Auswärtserfolg nach Verlängerung bei den Minnesota Wild ein. Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks eine 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)-Heimniederlage gegen die Columbus Blue Jackets. Beide Stürmer blieben ohne Torbeteiligung. Geschlechterkampf der Dreier-Stars: Curry schlägt Ionescu Basketball-Superstar Stephen Curry hat den „Kampf der Geschlechter" gegen Topspielerin Sabrina Ionescu gewonnen, sich in einem spektakulären Dreier-Wettbewerb aber mächtig strecken müssen. Im Duell der wohl weltbesten „Scharfschützen" der Männer-Eliteklasse NBA und der Frauenliga WNBA setzte sich der viermalige Meister von den Golden State Warriors im Rahmen des Allstar-Wochenendes der NBA mit 29:26 gegen die Weltmeisterin von New York Liberty durch. „Großartige Unterhaltung, großartige Würfe, starke 70 Sekunden von uns beiden", sagte Curry (35) nach dem mit Spannung erwarteten ersten Vergleich dieser Art. Ionescu (26) forderte sogleich eine Revanche: „Offensichtlich hat Steph verdient gewonnen, aber beim nächsten Mal will ich es besser machen." Den offiziellen Dreier-Wettbewerb der NBA-Asse, der kurz zuvor ausgetragen wurde, hätten beide gewonnen - Damian Lillard von den Milwaukee Bucks lag mit 24 Punkten vorne. Die maximale Punktzahl bei dem Format sind 40. Beim Allstar-Game der WNBA hatte Ionescu mit sagenhaften 37 Punkten geglänzt und danach Curry herausgefordert.

(RP/SID/dpa)