US-Sport kompakt Dallas verpasst erste Chance auf Final-Einzug in der NBA

Die Florida Panthers haben in der Halbfinal-Serie der NHL gegen die New York Rangers den Ausgleich erzielt. Der Kanadier Sam Reinhart bescherte den Panthers mit seinem Treffer in der Verlängerung einen 3:2-Sieg vor heimischer Kulisse. Die beiden vorherigen Duelle hatte Florida in der Overtime noch verloren, durch den Erfolg in Spiel vier steht es in der Best-of-seven-Serie nun 2:2. Die fünfte Partie findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) in New York statt.