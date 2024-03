US-Sport kompakt Dallas mit Statement-Sieg – Davis überragt für die Lakers

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

27.03.2024 , 08:08 Uhr

Dallas Mavericks Guard Kyrie Irving reagiert nach einem 3-Punkte-Wurf. Foto: dpa/José Luis Villegas

Die Dallas Mavericks haben ihre Siegesserie in der NBA eindrucksvoll fortgesetzt und Kurs auf die Play-offs genommen. Die Texaner ließen dem direkten Konkurrenten Sacramento Kings beim 132:96 keinerlei Chance und feierten den fünften Sieg in Folge. Maxi Kleber blieb in etwas mehr als zehn Minuten Spielzeit ohne Punkte. Mit einer Bilanz von 43 Siegen und 29 Niederlagen schoben sich die Mavericks auf den direkten Play-off-Platz sechs im Westen vor, die Kings und die Phoenix Suns lauern bei noch zehn ausstehenden Spielen mit 42 Erfolgen unmittelbar dahinter. Matchwinner für Dallas waren einmal mehr die Superstars Luka Doncic (28 Punkte) und Kyrie Irving (24). Die Los Angeles Lakers hielten ihre Play-off-Hoffnungen ohne den kranken LeBron James unterdessen durch einen 128:124-Sieg nach Overtime bei den Milwaukee Bucks am Leben. Anthony Davis überragte mit 34 Punkten und 23 Rebounds, bei den Bucks konnte Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo die Niederlage trotz 29 Zählern und 21 Rebounds nicht verhindern. Die Lakers sind Neunter im Westen und steuern auf das Play-in-Turnier zu. Der Rückstand auf Dallas beträgt drei Siege. Die Bucks sind als Zweiter im Osten nicht gefährdet, die Meisterrunde zu verpassen. Draisaitl baut Torserie bei Oilers-Sieg aus Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine Torserie ausgebaut und mit den Edmonton Oilers in der NHL wieder in die Erfolgsspur gefunden. Beim 4:3-Sieg nach Verlängerung bei den Winnipeg Jets erzielte Draisaitl das zwischenzeitliche 1:1 (32.) und traf im fünften Spiel nacheinander. Der gebürtige Kölner steht nun bei 38 Saisontoren. Die Oilers liegen trotz zuvor zwei Niederlagen in Serie als Zweiter der Pacific Division auf Play-off-Kurs. Kämpfen muss dagegen Moritz Seider, der mit seinen Detroit Red Wings beim direkten Konkurrenten Washington Capitals ein 3:4 nach Verlängerung hinnehmen musste. Lukas Reichel gelang mit den Chicago Blackhawks ein 3:1 gegen die Calgary Flames, die Play-offs sind für Reichel und Co. jedoch außer Reichweite. Das gilt auch für Nico Sturm und die San Jose Sharks, die 3:6 gegen die Dallas Stars unterlagen. Als erstes NHL-Team lösten derweil die New York Rangers durch ein 6:5 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers das Ticket für die Meisterrunde.

