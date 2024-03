US-Sport kompakt Dallas Mavericks verlieren trotz überragendem Irving

Angeführt von einem nie zu stoppenden Jalen Brunson fuhren die New York Knicks einen Pflichtsieg ein. Gegen die Portland Trail Blazers stand nach Spielende ein 105:93. Brunson erzielte 45 Punkte für die Knicks, die in der zweiten Halbzeit bis in die Schlussphase stets zweistellig führten. Isaiah Hartenstein durfte als Center in der Anfangsformation ran und verbuchte neun Punkte, neun Rebounds und zwei Assists. New York steht weiter auf Rang vier der Eastern Conference und befindet sich auf Play-off-Kurs.