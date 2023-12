US-Sport kompakt Clippers-Serie in der NBA reißt - Starke Wagner-Leistung zu wenig

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl, Connor McDavid und Adam Erne haben binnen 69 Sekunden drei Tore erzielt und die Niederlagen-Serie der Edmonton Oilers in der NHL gestoppt. Gegen die New Jersey Devils lag die Mannschaft nach zuletzt drei Niederlagen erneut bereits 2:3 hinten, ehe die drei Profis zu Beginn des Schlussdrittels ihre Tore erzielten. Den Schlusspunkt zum 6:3 am Donnerstagabend setzte Ryan McLeod mit seinem zweiten Treffer in der Partie gegen seinen älteren Bruder Michael McLeod. Für Draisaitl war das 4:3 der 14. Saisontreffer, McDavid kommt nach dem Ausgleich zum 3:3 nun auf zwölf in dieser Spielzeit.