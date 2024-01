US-Sport kompakt Cleveland bezwingt Brooklyn bei NBA-Spiel in Paris

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl bleiben in der NHL auf Erfolgskurs. Am Donnerstag (Ortszeit) bezwangen die Oilers auswärts die Detroit Red Wings mit 3:2 (0:0, 0:0, 2:2) nach Verlängerung und fuhren ihren neunten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Mit diesem Erfolgslauf haben die Oilers ihren Vereinsrekord eingestellt, auch 2001 und in der vergangenen Saison gewann das kanadische Team neun Spiele in Serie.