US-Sport kompakt Bills siegen nach Schneesturm gegen Steelers - Eagles-Absturz setzt sich fort

NFL-Star-Trainer Bill Belichick interessiert sich nach seinem Abschied von den New England Patriots für die Atlanta Falcons. Der 71-Jährige habe ein Vorstellungsgespräch geführt, teilten die Falcons am Montag mit. Belichick und die Patriots hatten sich nach 24 Jahren und sechs Siegen im Super Bowl in der vergangenen Woche getrennt. Kein Trainer in der Geschichte der NFL hat die Meisterschaft so oft gewonnen wie Belichick. Die Falcons suchen einen Nachfolger für Arthur Smith, der nach dem Ende der Hauptrunde und dem Verpassen der Playoffs entlassen worden war.